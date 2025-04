Le studio australien Winterwire Games a annoncé la date de sortie de Power Sink, son jeu mêlant plateformes classiques et énigmes de circuits logiques. Le titre sera disponible sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch le 22 mai 2025 au prix de 14,99 $ US (22,95 $ AU / 12,79 £ / 14,79 €).

Dans Power Sink, les joueurs incarnent un plongeur envoyé dans les ruines d’une centrale électrique submergée afin de rétablir l’énergie d’une colonie sous-marine en déclin. Au fil de leur descente à travers six biomes sous-marins soigneusement travaillés, ils devront résoudre des énigmes de câblage de plus en plus complexes, tout en sautant de plateformes en plateformes et en découvrant ce qui a provoqué la chute de la station.

Guidé par des communications vocales de ses collègues « Tidekeepers », le plongeur reconfigure circuits et connexions pour alimenter les installations délabrées et progresser jusqu’au cœur du mystère.

Principales caractéristiques :

Énigmes de circuits logiques : chaque puzzle représente un circuit à compléter ; il s’agit d’inverser des connexions et d’activer des composants pour restaurer le courant.

: chaque puzzle représente un circuit à compléter ; il s’agit d’inverser des connexions et d’activer des composants pour restaurer le courant. Plateformes classiques : déplacements fluides et sauts précis rythment l’exploration des couloirs et passerelles en ruine.

: déplacements fluides et sauts précis rythment l’exploration des couloirs et passerelles en ruine. Six biomes sous-marins variés : des couloirs industriels aux abysses luminescents, chaque zone développe une architecture et une faune marine propres.

: des couloirs industriels aux abysses luminescents, chaque zone développe une architecture et une faune marine propres. Une descente mystérieuse : les dialogues radio livrent progressivement les clés de l’effondrement de la centrale, jusqu’à une décision finale décisive.

: les dialogues radio livrent progressivement les clés de l’effondrement de la centrale, jusqu’à une décision finale décisive. Bande-son immersive : crépitements métalliques, échos lointains et musique atmosphérique renforcent l’immersion dans les profondeurs.

Une bande-annonce de présentation est déjà disponible, offrant un aperçu du gameplay et de l’atmosphère singulière du jeu. Power Sink mettra les nerfs et la réflexion des joueurs à l’épreuve dans un univers aquatique où chaque circuit restauré rapproche un peu plus de la vérité.