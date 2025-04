Nintendo a discrètement amélioré le temps de recharge de sa manette Pro pour la Switch 2 : là où l’ancien modèle mettait environ six heures pour se remplir, la nouvelle version atteint les 100 % en seulement 3 heures 30.

Pourtant équipée d’une batterie lithium‑ion de 1 070 mAh (légèrement inférieure aux 1 300 mAh de la manette précédente), la Switch 2 Pro Controller conserve une autonomie comparable, soit environ 40 heures de jeu par charge. Nintendo précise cependant que cette durée peut varier en fonction de l’usage des vibrations et de la connexion sans fil.

Les Joy‑Con, quant à eux, réclament également 3 heures 30 de charge, mais n’offrent qu’une vingtaine d’heures de jeu en raison de leur accumulateur de 500 mAh. Cette différence confirme que la manette Pro reste l’option de choix pour les sessions prolongées : plus d’heures d’autonomie et une recharge deux fois plus rapide qu’auparavant.

Cerise sur le gâteau, la nouvelle Pro Controller pèse 235 grammes, soit 11 g de moins que son aînée, pour un confort amélioré sans compromettre la solidité ni la prise en main.

À mesure que se rapproche le lancement mondial de la Nintendo Switch 2, ces optimisations témoignent de la volonté de Nintendo de réduire les contraintes matérielles pour offrir une expérience de jeu plus fluide : moins de temps passé branché et plus de temps passé à jouer.