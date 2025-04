Le 2 avril 2025, le Nintendo Direct de la Switch nous a donné plusieurs informations intéressantes. Parmi elles, nous avons eu la confirmation que les chapitres 3 et 4 sortiront très prochainement. En effet, ceux-ci seront disponibles au lancement de la Switch 2, soit le 5 juin 2025.

Le prix n’a pas été révélé sur le Nintendo Direct mais par Fangamer, site qui gère globalement l’univers de Undertale et Deltarune. Nous y apprenons que le jeu coûtera donc approximativement 25 dollars, et donc probablement le même tarif en euros. Nous y apprenons aussi que les chapitres 5, 6 et 7 seront ajoutés dans une mise à jour « gratuite » si on a pris le jeu.

Rappelons que le premier chapitre est sorti le 28 février 2019 sur Nintendo Switch et que le second est sorti le 24 septembre 2021.