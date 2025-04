Pilo est un adorable petit renard aux immenses oreilles, curieux et gourmand, qui adore explorer et comprendre tout ce qui l’entoure. Ami fidèle du scientifique Professeur Chiron, il décide de partir à l’aventure dans un ingénieux vaisseau spatial, à la découverte des mystères qui hantent leur système planétaire. Nos deux comparses vont déambuler de planètes en planètes, en quête de réponses et de découvertes, le tout accompagné d’un outil enfantin mais charmant : l’holobook. C’est au cœur de cet objet insolite que se déploie toute la sympathie du titre !

Développé par Mudita Games et édité par RedDeer.Games, Pilo and the Holobook s’ouvre sur la découverte de Pilo et du professeur Chiron. Ce dernier vient de fabriquer un accessoire incroyable : l’holobook. Similaire à un livre encore vierge, son rôle est de cataloguer l’univers grâce au scan de l’environnement. Chaque caillou, chaque fleur, chaque bestiole et quelconque machine, devient ainsi un autocollant prêt à rejoindre l’holobook. Tous ces stickers permettent de compléter une jauge circulaire qui, une fois pleine, permet à son tour d’acquérir un autocollant planétaire, plus important encore. Avec un principe aussi simple, petits et grands, peuvent se retrouver autour de la console afin d’aider Pilo et Chiron dans sa quête.

L’holobook en action

La prise en main de l’holobook est particulièrement accessible. Scanner l’environnement est aisé puisqu’il suffit d’user du bouton A à tout-va. Quelques secondes sur le même objet permettent d’obtenir l’autocollant en question. Le joueur est alors libre de le placer où il le désire sur la page dédiée à la planète. Le sticker peut être agrandi ou rétréci. Les plus jeunes apprécieront de coller et de décoller les autocollants à loisir. Les plus grands y passeront probablement un peu moins de temps, mais tout ceux qui ont conservés une âme enfantine pourraient bien imaginer quelques scènes mignonnes avec leurs lots de stickers. Par ailleurs, l’emplacement de certains stickers pourrait bien révéler quelques secrets…

Les développeurs ont eu la bonne idée de ne pas laisser le joueur scanner encore et encore les objets déjà découverts. Ainsi, une petite bulle apparaît et souligne qu’il vaut mieux passer à autre chose !

De nombreuses planètes sont à découvrir, chacune ne demande qu’à révéler ses mystères…

Un adorable système planétaire

Pilo et Chiron embarquent à bord d’un vaisseau insolite qui emporte avec lui toute la maison et le jardin de nos charmants petits amis. Le système planétaire XOP – 624 peu sembler un peu vide au démarrage, mais quelques petits rajouts sont à prévoir afin de compléter le contenu du titre.

Au fil des débarquements sur les planètes, Pilo est amené à découvrir une substance particulière, Pouasseuse, à même d’abîmer son précieux holobook. Cette drôle de matière se retrouve dans différents environnements… mais de quoi peut-il bien s’agir ? Au joueur d’enquêter, au grès de ses déambulations sur les planètes, mais aussi des discussions auprès du professeur Chiron. Ce n’est qu’après un long voyage de 5 à 6 heures qu’il pourra comprendre l’origine de cette drôle de substance et ainsi venir en aide aux habitants englués dans les planètes de XOP – 624.

Enfin, l’holobook est voué à être amélioré au fil des discussions auprès des différents protagonistes de l’histoire. Son progrès peut dès lors rendre l’aventure un peu répétitive, forçant le joueur à scanner encore et encore.

Une histoire d’amitié

Pilo et Chiron seront bientôt rejoints par d’autres petits personnages. Si le titre ne s’éparpille guère dans un florilège de rencontres, elles n’en demeurent pas moins régulières et en adéquation avec les planètes découvertes. Nous avons tout particulièrement apprécié Abigail…

Ces liens d’amitié sont aussi source d’énigmes et de curiosités. Sans pour autant demander une réflexion digne d’un candidat pour son entrée à l’école 42, ces quelques mystères confèrent un peu plus de contenu au titre. Les plus jeunes pourraient bien nécessiter l’aide des adultes. Les adultes devraient s’en sortir sans trop de difficultés bien que la zone désertique nous ait quelque peu agacés…

Pilo and the Holobook est intégralement disponible en français (ses développeurs sont français !). Ainsi, les échanges sont accessibles pour tous, malgré des textes un choya petits. L’ensemble de l’aventure se veut bon enfant, avec une atmosphère globalement joviale et familiale : d’ailleurs, qui a (encore) mangé le dernier cookie ?

Mignon et enfantin

Chaque planète se distingue par ses environnements propres. Certes, il reste toujours globalement question d’autocollants à collecter… mais le vagabondage dans un désert est, à fortiori, quelque peu différent d’une escapade dans un marais. Ainsi, les décors évoluent au gré des voyages, avec de nombreux petits détails qui viennent chatouiller le regard. Les plantes et les fleurs y sont nombreuses, les objets du quotidien présents dans le vaisseau, les bestioles peu nombreuses mais mignonnes. Nous regrettons en revanche qu’il soit nécessaire de transiter par le vaisseau pour passer d’une planète à une autre. La manipulation reste assez rapide malgré tout.

Les musiques et les bruitages s’intègrent parfaitement à l’ambiance, avec une ambiance générale assez douce. Petit bémol néanmoins lors de l’acquisition d’un nouvel autocollant permettant l’agrandissement de la jauge de la planète en cours de visite : inutile de pousser le volume au maximum, ce bruitage est assez désagréable (et pourtant redondant).

Pilo and the Holobook est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 13 euros environ.

Le saviez-vous ?

Les chats et les renards partagent de nombreuses caractéristiques communes. Citons par exemple leurs pupilles : verticales, elles sont particulièrement utiles à ces prédateurs pour chasser en se tenant en embuscade… avec une précise perception des profondeurs, ces animaux parviennent à identifier efficacement la distance qui les sépare de leur proie. Et BOUM !