« Embarquez pour une grande aventure où la narration de Final Fantasy, les batailles de Chrono Trigger et l’exploration de Secret of Mana prennent vie. Un magnifique pixel art et un voyage mystérieux vous attendent »

C’est ce dont parle la description facebook de Seed of Nostalgia – Classic Pixel JRPG, un jeu sous Kickstarter par James Sloan.

Les objectifs de donation sont diverses et semblent promettre un développement ainsi qu’un système de jeu de plus en plus poussés. Nous pouvons y apercevoir l’objectif d’avoir un petit animé court, des fins multiples, la cuisine et plus de personnages jouables, entre autres.

Seed of Nostalgia est prévu pour n’être disponible qu’en version numérique pour la somme de 35€ sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. La date de sortie n’est pas sûre à 100% mais est estimée pour le premier quadrimestre 2028. Le créateur espère tout de même une sortie physique plus tard et fera de son mieux pour cela.