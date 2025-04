Nintendo poursuit son rythme soutenu d’enrichissement des bibliothèques rétro de son service Switch Online, et c’est aujourd’hui au tour de Fire Emblem : The Sacred Stones de rejoindre le catalogue Game Boy Advance accessible aux abonnés du pack additionnel. Deuxième épisode de la saga paru sur GBA et également deuxième volet à avoir été localisé en Occident, ce titre classique de la stratégie tactique fait donc son grand retour !

À l’époque, les joueurs occidentaux avaient eu droit à un vrai cadeau : le 4 novembre 2005 marquait non seulement la sortie de The Sacred Stones sur GBA, mais aussi celle de Fire Emblem : Path of Radiance sur GameCube – un autre volet déjà confirmé pour la gamme dédiée à la Switch 2, même s’il ne sera pas disponible au lancement de la console le 5 juin prochain.

Dans The Sacred Stones, le royaume de Renais est en ruines après une invasion surprise. Les jumeaux héritiers Eirika et Ephraim lancent alors leur quête parallèle pour reconquérir leur terre natale : exploiterez‑vous la portée de vos sorts ou la puissance de votre épée ? Vous devrez composer avec les forces et faiblesses de chaque arme, tirer parti du relief du champ de bataille et veiller à ce qu’à chaque fois qu’un de vos soldats tombe, il ne puisse plus revenir – la mort y est définitive.

La personnalisation de votre armée est au cœur du gameplay : recrutez un cavalier Pégase, une wyverne, un assassin ou un rôdeur, puis faites évoluer vos troupes vers des classes spécialisées, chacune dotée de compétences et d’armes uniques. Que vous préfériez la magie à distance ou le corps à corps, bâtissez la formation idéale pour sauver Renais des forces du mal !

Fire Emblem : The Sacred Stones est dès à présent jouable pour tous les membres de Nintendo Switch Online + Expansion Pack dans la section Game Boy Advance de l’application NSO. Cette arrivée s’inscrit dans la cadence mensuelle désormais établie par Nintendo pour enrichir en permanence ses bibliothèques rétro, garantissant au moins un ajout par mois.

Si vous aviez manqué ce classique de la stratégie tactique sur portable, c’est le moment idéal pour redécouvrir l’une des plus belles réussites de la Game Boy Advance avant la prochaine salve de titres rétro et avant les prochaines sorties exclusives à la Switch 2.

Lancé à la surprise générale à l’automne dernier via un simple message sur les réseaux sociaux, l’application Nintendo Music se pose désormais comme la plateforme officielle incontournable pour (re)découvrir les bandes originales légendaires issues des franchises Nintendo. Après avoir ajouté régulièrement de nouveaux titres à son catalogue, Nintendo tient sa promesse d’enrichir son offre mois après mois, et c’est ainsi qu’aujourd’hui les fans peuvent profiter des morceaux de Fire Emblem Engage.

La semaine dernière, c’est la série The Legend of Zelda qui rejoignait l’application, offrant aux mélomanes un accès aux thèmes intemporels de Hyrule. Cette nouvelle mise à jour ne fait que confirmer la volonté de Nintendo de faire vivre ses œuvres musicales, qu’il s’agisse des premières compositions sorties sur NES ou des dernières créations conçues pour la Switch.

Pour écouter les pistes de Fire Emblem Engage, il suffit de lancer l’application Nintendo Music sur votre appareil mobile, d’ouvrir la section « Franchises », puis de sélectionner le volet dédié à Fire Emblem.