Après avoir créé la surprise avec son entrée en accès anticipé, InZoi, le simulateur de vie signé KRAFTON, ne cesse de faire parler de lui. Véritable phénomène sur PC grâce à son système de modding flexible, son moteur Unreal Engine 5 et son approche audacieuse du genre, le jeu a séduit une large communauté de joueurs en quête d’une alternative sérieuse à The Sims. Et désormais, une question revient avec insistance : InZoi verra-t-il le jour sur Nintendo Switch 2 ?

C’est lors d’un entretien accordé à VideoGamer que le directeur du jeu, Hyungjun “Kjun” Kim, a laissé entrevoir une possibilité, tout en nuançant largement ses propos. Pour résumer : le portage sur la future console hybride de Nintendo est envisagé… mais rien n’est encore gagné.

Une envie réelle… freinée par la technique

« Nous préparons InZoi pour plusieurs plateformes, et si l’optimisation pour la Switch 2 s’avère faisable en fonction de ses performances, nous y voyons une excellente opportunité de toucher encore plus de joueurs », a confié Kim. Le ton est enthousiaste, mais prudent. Le studio aimerait vraiment rendre le jeu accessible à un maximum de joueurs, y compris ceux de la sphère Nintendo. Mais la réalité matérielle pourrait venir doucher les ardeurs.

Selon les rumeurs actuelles — toujours non confirmées officiellement —, la Nintendo Switch 2 disposerait d’une puissance graphique équivalente à une carte RTX 2050, soit légèrement en deçà des configurations recommandées pour la version PC actuelle d’InZoi. Et Kim est très clair : « Il est difficile d’affirmer quoi que ce soit tant que nous ne connaissons pas les spécificités exactes de la Switch 2. Mais si les rumeurs disent vrai, faire tourner InZoi tel quel sur cette machine serait compliqué. »

Le défi est de taille. InZoi repose sur l’Unreal Engine 5, un moteur puissant qui permet des rendus visuels impressionnants, mais qui réclame des ressources importantes. Dès sa première version en accès anticipé, le titre a mis en avant une gestion complexe de l’intelligence artificielle, des environnements vivants, des interactions poussées entre les PNJ, et une liberté d’édition poussée à l’extrême — autant d’éléments qui pèsent lourd sur les performances.

Pour espérer une version Switch 2 fluide et agréable, KRAFTON devra revoir une grande partie de ses systèmes internes : textures, densité d’affichage, IA, shaders, animations… L’équipe devra sans doute adopter une approche spécifique, voire une version allégée, adaptée aux capacités techniques de la console, comme l’ont fait d’autres studios avec The Witcher 3 ou No Man’s Sky sur Switch première génération.

Une ouverture stratégique vers les consoles

Malgré les incertitudes, KRAFTON ne s’arrête pas là. En parallèle des versions PC, l’équipe travaille activement à porter InZoi sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, qui ne posent, elles, aucun problème technique majeur. Ce sont ces versions qui donneront un premier aperçu de l’adaptabilité du jeu aux consoles et permettront sans doute de tester les fondations d’un futur portage vers Switch 2.

Le succès d’InZoi dépendra en partie de sa capacité à séduire au-delà du public PC traditionnel. Si la Switch 2 — attendue pour le 5 juin 2025 — s’impose comme une console polyvalente, capable d’aligner les performances avec des titres aussi ambitieux que Cyberpunk 2077, alors KRAFTON aura tout intérêt à redoubler d’efforts pour faire entrer son simulateur de vie dans l’écosystème Nintendo.

Si les contraintes matérielles sont trop importantes, une autre possibilité pourrait être envisagée : une version cloud, à l’image de ce qui s’est fait pour Control, Resident Evil Village ou A Plague Tale: Requiem sur la Switch 1. Certes, cette solution n’est pas idéale, notamment pour un jeu où les temps de réaction et la fluidité de l’interface sont primordiaux, mais elle permettrait tout de même d’ouvrir les portes de InZoi à un public plus large.