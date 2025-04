L’éditeur Top Hat Studios et le développeur Kyle Thompson sortiront une édition physique de Crypt Custodian pour PlayStation 5 et Switch le 29 août, ont annoncé les sociétés.

Crypt Custodian, un jeu Metrodivania sur le nettoyage de l’au-delà, a initialement été lancé en numérique sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam le 27 août 2024. Parallèlement à l’annonce de l’édition physique, Top Hat Studios a teasé qu’il publiait un nouveau jeu de Kyle Thompson, qui sera officiellement annoncé cet été.