Digital Foundry révèle que Street Fighter 6 sur Nintendo Switch 2 exploite très probablement la technologie DLSS. Lors de la présentation Nintendo Direct, les premières images laissaient penser à un rendu natif en 1080 p, mais les streams suivants de la Treehouse ont mis en lumière un procédé d’upscaling : le jeu tournerait en réalité en 960 × 540 p avant d’être porté à 1080 p via une solution d’intelligence artificielle.

Sur ces séquences, on distingue assez clairement le moment où, après un changement de caméra, l’image passe du rendu natif à la version upscale : les premiers pixels suggèrent un maillage plus grossier, rapidement lissé par l’algorithme. Digital Foundry penche pour l’utilisation du DLSS de NVIDIA, déjà présent sur d’autres supports, afin de maintenir une qualité d’image irréprochable tout en préservant la fluidité.

En pratique, ce choix technique se justifie par l’objectif principal de la mouture Switch 2 : un framerate stable à 60 ips en mode docké. Pour y parvenir, Capcom a consenti à quelques sacrifices visuels : ombres un peu plus clairsemées, léger crénelage ou scintillement dans les zones d’ombre, et textures parfois moins finement détaillées qu’en versions PlayStation 4 ou Xbox Series S. Toutefois, les retours évoquent des textures globalement plus soignées que sur Series S, même si cela reste à confirmer par des captures directes.

Ce premier aperçu de Street Fighter 6 sur Switch 2, propulsé par l’Unreal Engine retravaillé, est encourageant : la console de Nintendo hérite ainsi d’un titre tiers exigeant à la fois en calcul GPU et en bande passante mémoire, tout en offrant un rendu proche de celui des autres plateformes. L’adoption du DLSS marque une étape importante dans l’optimisation cross-platform, et laisse augurer d’un avenir où la Switch 2 pourra accueillir sans contorsions les grands jeux multiplateformes.

Le jeu complet sortira le 5 juin 2025. D’ici là, Digital Foundry promet de creuser davantage la question et de publier de nouveaux chiffres une fois qu’ils auront pu analyser le code final.