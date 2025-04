Ubisoft a réussi à surprendre en annonçant l’arrivée de Star Wars Outlaws sur Nintendo Switch 2, son aventure en monde ouvert à l’échelle next-gen étant rarement vue sur une machine portable. Lors de la récente Star Wars Celebration au Japon, une version en développement du jeu a été présentée en mode nomade… et si le portage conserve bel et bien l’intégralité du système de ray tracing, les performances laissent aujourd’hui à désirer.

D’après les premières images diffusées et décortiquées par l’équipe de Digital Foundry, le moteur graphique d’Outlaws n’a pas été édulcoré : tous les effets ray tracing sont toujours bien là, conférant un rendu fidèle à celui des versions PC et consoles. « Visuellement, je trouve que c’est plutôt correct », commente Oliver McKenzie, analyste graphique de Digital Foundry. « On retrouve vraiment l’aspect “ray tracing” caractéristique de Star Wars Outlaws : les réflexions, les ombres dynamiques, tout est présent ! »

Pourtant, ce bel effort technique se paie cash du côté du framerate : dans une séquence de combat rapproché en mode portable, où Kay Vess affronte plusieurs stormtroopers dans un couloir métallique, le jeu tournerait parfois à seulement 19 images par seconde ! « Je l’ai compté à la main, poursuit McKenzie : ça chute régulièrement autour de 19 FPS dans les pires moments – et c’est franchement saccadé. » Sur la base de ces extraits, la fluidité actuelle paraît bien loin des ambitions d’un titre Ubisoft « next-gen ».

Malgré ces soucis de performance, Digital Foundry souligne la qualité du travail réalisé pour que Star Wars Outlaws conserve son rendu luminescent sur un hardware aussi contraint qu’une console portable : le bilan reste donc mitigé. Il s’agit désormais pour Ubisoft de massacrer les derniers bugs et d’optimiser outrageusement le code d’ici à la sortie de la Switch 2, prévue en juin, si l’on veut espérer un framerate plus stable et une expérience de jeu à la hauteur de l’aspect visuel.