Alors que Suikoden I&II HD Remaster est déjà disponible sur Nintendo Switch depuis quelque temps, une version dédiée à la Switch 2 semble en préparation, du moins pour le marché asiatique. Une fiche produit récemment apparue sur le site Play-Asia révèle une édition spécifique pour la nouvelle console de Nintendo, accompagnée d’un visuel de jaquette officiel. D’après cette annonce, cette version Switch 2 sortirait le 5 juin 2025, soit le jour même du lancement de la Switch 2.

Konami n’a pas encore communiqué officiellement à ce sujet, et malgré nos recherches, aucune annonce publique n’a été faite pour confirmer ou infirmer cette sortie. Néanmoins, pour les plus impatients ou les collectionneurs, il est d’ores et déjà possible de précommander cette édition asiatique sur Play-Asia. Bonne nouvelle : elle inclura toute les traductions.

Cependant, une mise à jour importante vient nuancer l’excitation initiale. Il ne s’agit pas d’une cartouche de jeu classique, mais d’une Game-key card. Autrement dit, vous aurez une carte physique à insérer dans la console, mais celle-ci servira uniquement de preuve d’achat. Le jeu devra être téléchargé via internet, ce qui nécessite une connexion réseau pour l’installation.

Sur le plan technique, cette version Switch 2 du remaster tournera en 1440p à 60 images par seconde en mode docké, et en 1080p/60fps en mode portable, ce qui représente un net gain de fluidité et de définition par rapport à la version originale. En revanche, aucune option de mise à niveau gratuite n’est prévue pour les possesseurs de la version Switch standard. Ceux qui veulent profiter des améliorations devront donc repasser à la caisse.