Shin’en lance FAST Fusion sur la Switch 2 le jour du lancement, le 5 juin 2025. Vous pouvez découvrir le jeu dans une nouvelle bande-annonce ci-dessous.

Lors d’une interview accordée à Nintendo Life, Manfred Linzner, PDG de Shin’en Multimedia, a présenté en détail Fast Fusion, le nouveau jeu de course futuriste prévu pour accompagner le lancement de la Nintendo Switch 2. Successeur de FAST RMX, ce titre introduit une mécanique inédite baptisée “Fusion”, au cœur de son identité. Cette fonctionnalité permet aux joueurs de fusionner deux véhicules existants pour en créer un nouveau, combinant les meilleurs aspects de chacun. Chaque création est unique, à la fois visuellement et en termes de gameplay, et peut être sauvegardée pour une utilisation future. C’est cette idée innovante qui a motivé le développement d’un nouvel opus dans la série.

La base du gameplay, centrée sur le changement de phase entre deux couleurs pour interagir avec les éléments des circuits, reste inchangée. Cependant, de nombreuses nouveautés viennent enrichir l’expérience, notamment les “Hyperjumps”. Ces sauts spectaculaires, pouvant atteindre une hauteur de 20 mètres, permettent aux joueurs de prendre des raccourcis, de découvrir des zones cachées ou d’éjecter des adversaires. Bien qu’ils soient risqués à haute vitesse, ils promettent de renouveler les sensations de course.

Côté contenu, Fast Fusion propose plusieurs modes. Le mode Championship abandonne l’ancien système de coupes déblocables en faveur d’un modèle basé sur des crédits à gagner en course, qui servent ensuite à acheter de nouveaux véhicules et circuits. Le mode Super Hero, conçu pour les joueurs les plus aguerris, impose des contraintes strictes : gagner sans s’écraser ni épuiser son énergie, le tout sur des circuits en miroir, avec les Hyperjumps disponibles. Le mode Time Attack met au défi les joueurs de battre les temps des développeurs, ce qui nécessite une bonne maîtrise de la fusion de véhicules. Enfin, un mode Jukebox permet de débloquer les musiques des anciens jeux FAST en échange de crédits.

Tous les circuits de Fast Fusion sont entièrement nouveaux, même si deux d’entre eux se déroulent dans des lieux déjà connus. En exploitant le système de Fusion, les joueurs pourront créer des centaines de véhicules différents, chacun avec ses propres caractéristiques.

Le jeu propose un multijoueur en écran partagé jusqu’à quatre joueurs, tout en conservant une fluidité de 60 images par seconde. Une fonctionnalité GameShare permet également à un joueur possédant le jeu d’y faire participer un second joueur, localement ou en ligne, même si ce dernier ne possède pas le jeu lui-même. Le tout est complété par une option de chat vocal intégré.

Sur le plan technique, Fast Fusion tire pleinement parti de la Switch 2. Il offre plusieurs options graphiques allant jusqu’à une résolution 4K en 60 fps, avec un mode 4K/30 fps dit “Ultra Quality”. Le HDR est pris en charge, même en mode portable. Bien qu’un mode 120 fps ne soit pas proposé au lancement, une mise à jour pourrait l’ajouter ultérieurement. Grâce à la puissance de la nouvelle console, les développeurs ont pu repousser les limites graphiques avec un éclairage dynamique proche de l’illumination globale, des réflexions en temps réel, et des effets visuels nettement améliorés, notamment pour les explosions, les conditions météo et les éléments environnementaux.

Malgré l’utilisation de textures 4K, Shin’en est parvenu à compresser le jeu pour qu’il tienne dans un fichier de 3,7 Go, ce qui reste modeste compte tenu de sa richesse visuelle. Ce souci de l’optimisation reste fidèle à la réputation du studio.

Le lancement de Fast Fusion le jour même de la sortie de la Switch 2 était un objectif clair dès le début du développement. Conscient de la concurrence accrue par rapport au lancement de la première Switch — notamment avec Mario Kart World, F-Zero GX et la rétrocompatibilité de nombreux jeux Switch 1 — Shin’en table sur une proposition de valeur différente. En misant sur un gameplay distinctif, des mécaniques inédites et un prix attractif, ils espèrent séduire les joueurs curieux de voir ce que la nouvelle console a à offrir dès le premier jour.

Enfin, Linzner a confirmé que F-Zero a toujours été une inspiration forte pour Shin’en, mais il insiste sur le fait que Fast Fusion offre une expérience différente et accessible à tous. Le studio envisage déjà d’autres projets pour la Switch 2 et n’exclut pas de mettre à jour certains de ses anciens jeux, comme The Touryst, pour tirer parti du nouveau hardware.