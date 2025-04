Aujourd’hui SQUARE ENIX annonce que, BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster est disponible en précommande au format digital et physique. Disponible en même temps que la Nintendo Switch 2 le 5 juin, ce remaster d’un classique du RPG permet aux joueuses et aux joueurs de découvrir le formidable premier volet de la série BRAVELY comme jamais auparavant. Ils profiteront de superbes visuels de livres d’histoires, de tout nouveaux mini-jeux et de nombreuses améliorations.

BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster se déroule à Luxendarc, un monde dans lequel quatre cristaux élémentaires maintiennent la paix et l’équilibre. Quand les ténèbres surgissent soudainement du Grand Gouffre qui a laissé un vide béant dans le monde, les Guerriers de la lumière embarqueront dans une aventure pour sauver le monde du désastre. Les joueurs rejoindront Agnès Oblige, la vestale du Cristal du Vent, Tiz Arrior un berger au grand cœur, seul survivant du Grand Gouffre qui a englouti sa ville natale, Édéa Lee, la fille unique du grand maréchal du duché d’Éternia, Ringabel, un jeune homme amnésique qui possède un mystérieux journal dans lequel sont consignés les événements futurs et Airy, une fée Cristalline, dans un voyage épique pour restaurer l’éclat des cristaux et la paix.