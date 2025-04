Quand on aime, on ne compte pas ! Et lorsqu’on nous propose quatre jeux action RPG au prix d’un, pourquoi s’en priver ? Malgré ses 20 ans d’âge, FATE: Reawakened en a encore sous le capot.

Fate et ses frères

Fate, Fate Undiscovered Realms, Fate the Traitor Soul et Fate the Cursed King sont les quatre jeux proposés dans cette compilation, tous basés sur le même modèle : de l’action RPG en vue 3D isométrique avec une exploration de donjons générés aléatoirement. Chaque titre commence par le choix de notre personnage qui peut être humain, elfe des ombres, demi-orc, cogger ou encore lutin. Puis par son niveau de difficulté parmi cinq : écuyer, aventurier, héros, légende ou hardcore. Dans ce dernier mode, le joueur n’a qu’une seule vie. Ensuite vient le choix de notre animal de compagnie : un fox terrier, un chat, un sanglier, un renard, un phénix, un amphibien ou encore un drone. Et nous voilà dans la ville de Grove qui est le point central de nos différentes aventures.

Comme dans tout RPG qui se respecte, il y a une forte composante de gestion de notre inventaire et de notre équipement. Cela va des armes aux différents éléments composant notre tenue : le chapeau ou le casque, la cape, le plastron sans oublier bien sûr les amulettes, les bagues et autres colliers. Pour ce qui est des armes, les jeux proposent deux slots : on peut par exemple avoir une épée et un bouclier dans notre première configuration et une hallebarde ou un bâton magique dans la seconde. En appuyant sur la touche L, on passe d’une arme à l’autre très rapidement. Notre sac à dos est limité en place, donc les objets superflus doivent être déposés dans un coffre à l’entrée de la ville de Grove.

La progression des quatre jeux est très similaire et linéaire. On descend dans un premier sous-sol et on éradique les ennemis qui s’y trouvent, on arrive à l’escalier qui descend au sous-sol suivant et on progresse ainsi jusqu’au niveau 40. À savoir que plus on s’enfonce dans les profondeurs, plus les ennemis, déjà nombreux, deviennent coriaces. Tout au long de notre exploration, on découvre des coffres, des tonneaux, des jarres et des caisses à briser qui nous permettent de récolter des trésors ou de l’argent que l’on pourra dépenser auprès des marchands de la ville.

Les quatre fantastiques

Le combat armé est complété par de la magie. Notre héros peut apprendre des sorts qui sont instantanément disponibles mais qui usent notre mana. Lors de ses pérégrinations, notre personnage trouve assez fréquemment des potions de soins, de mana ou d’endurance qu’il peut utiliser immédiatement ou qu’il faut placer dans quatre cases spécifiques de son inventaire, accessibles en appuyant sur les touches de la croix directionnelle. Les combats sont très réussis et l’aide de notre compagnon est précieuse lorsqu’on se retrouve face à plusieurs ennemis.

S’il y a un élément de RPG qui ne change pas malgré les années, c’est le gain de niveau qui offre des points de statistiques (force, dextérité, vitalité et magie) et de compétences à répartir selon l’orientation que l’on souhaite donner à notre personnage. Cela a son importance car certains objets ou certaines armes ne peuvent être utilisés que si l’on a un nombre suffisant de points dans un domaine précis. Par exemple, un bâton magique ne sera accessible qu’avec une statistique d’au moins vingt ou trente points en magie. Les compétences sont, elles, au nombre d’une quinzaine, réparties entre le maniement des armes de poing, de jet ou encore les actions magiques.

Ces quatre jeux imposent beaucoup d’allers-retours car, en plus de la quête principale, on ne peut avoir que trois quêtes secondaires actives. Ces dernières nous envoient à différents niveaux et une fois réalisées, il faut retrouver les PNJ qui nous les ont confiées pour obtenir les récompenses promises et ainsi libérer un emplacement pour pouvoir accepter une nouvelle quête.

Les titres ne sont pas datés du tout et après quelques dizaines de minutes de prise en main, on se prend au jeu et on a qu’une envie : descendre toujours plus en profondeur massacrer des ennemis afin de gagner des points pour améliorer notre personnage.

On éprouve un réel plaisir à parcourir ces donjons, monter et descendre les escaliers, (dé)zoomer la map pour repérer les ennemis, ou acheter des objets aux vendeurs des souterrains. Graphiquement, les quatre jeux ont plutôt bien vieilli et sur le plan sonore, on retrouve des musiques épiques et sombres pour nous accompagner dans notre descente aux enfers.

FATE: Reawakened est disponible sur l’eShop pour vingt-cinq euros environ.