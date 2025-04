Alors que la date de sortie de la Switch 2 approche doucement, de plus en plus de sociétés tierces vont sortir du bois pour présenter leurs gammes d’accessoires pour la Switch 2. L’un des plus grands fabricants d’accessoires est HORI, et ils viennent de révéler certains des articles qu’ils ont prévus pour la nouvelle console. Ces produits sont déjà disponibles en précommande auprès de certains détaillants japonais.

Les produits Switch 2 que HORI vient de dévoiler comprennent :