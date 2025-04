Alors que la Nintendo Switch 2 s’apprête à débarquer, le Japon donne un aperçu concret d’une évolution controversée du format physique : les Game Key Cards. Ces nouvelles “cartouches” n’incluent pas le jeu lui-même. Elles servent uniquement de clé pour télécharger le titre via internet, même si elles s’insèrent dans la console comme un jeu standard.

Au Japon, cette nouvelle approche est déjà largement adoptée par les éditeurs tiers. Tous les jeux tiers Switch 2 disponibles en précommande chez les principaux revendeurs japonais – comme Yodobashi – affichent un logo “Game-Key Card” sur leur jaquette. Cela signifie que le support physique ne contient pas le jeu, mais uniquement une licence pour en déclencher le téléchargement.

Une longue liste de titres concernés

À l’heure actuelle, voici les jeux tiers Switch 2 confirmés comme étant uniquement disponibles sous forme de Game Key Cards au Japon :

Bravely Default: Flying Fairy

Daemon X Machina: Titanic Scion

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Puyo Puyo Tetris 2S

Raidou Remastered

Shine Post: Be Your Idol!

Sonic x Shadow Generations

Street Fighter 6

Suikoden I & II HD Remaster

Survival Kids

Yakuza 0: Director’s Cut

Par contraste, les seules exceptions sont Rune Factory: Guardians of Azuma et Story of Seasons: Grand Bazaar — deux jeux labellisés “Switch 2 Editions” qui incluent encore le jeu complet sur cartouche, mais reposent en réalité sur la version originale Switch. À ce jour, le seul véritable titre Switch 2 tiers avec une cartouche contenant le jeu entier est Cyberpunk 2077: Ultimate Edition.

Le flou demeure en dehors du Japon

En Occident, la situation est encore incertaine. Des titres comme Street Fighter 6 et Bravely Default ont été confirmés en version Game Key Card, mais d’autres, comme Daemon X Machina, semblent encore proposés en cartouche traditionnelle sur certains sites, notamment Amazon UK. La communication reste floue, et Nintendo n’a pas encore précisé si cette politique s’appliquera à l’échelle mondiale ou uniquement au Japon.

Pour de nombreux joueurs, cette évolution est vécue comme une régression. Contrairement aux cartouches classiques de la Switch, qui contiennent le jeu complet et permettent de jouer hors ligne ou même après la fermeture de l’eShop, les Game Key Cards dépendent entièrement des serveurs Nintendo. Si l’eShop venait un jour à disparaître, ces jeux deviendraient injouables — un scénario qui fait écho à la disparition des boutiques virtuelles de la Wii ou de la 3DS.

Le système pose aussi la question de la compatibilité régionale. À l’heure actuelle, les cartouches Switch sont dézonées. Mais rien ne garantit qu’un joueur occidental pourra accéder à l’eShop japonais pour télécharger un jeu activé par une Game Key Card importée du Japon.