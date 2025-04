Le groupe The Pokémon Company a annoncé aujourd’hui que l’application à succès du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket accueillera bientôt une nouvelle extension, Gardiens Astraux, disponible partout dans le monde à partir du 30 avril. Les joueurs et joueuses pourront également profiter d’un évènement butin et de missions spéciales.

Nouvelle extension : Gardiens Astraux

Dans Gardiens Astraux, les joueurs et joueuses découvriront de nombreux Pokémon emblématiques apparus dans les jeux vidéo Pokémon Soleil et Pokémon Lune, grâce aux deux nouveaux Boosters numériques mettant en vedette les Pokémon légendaires Solgaleo et Lunala. En ouvrant ces Boosters et en utilisant la pioche miracle, les fans du monde entier pourront collectionner les nouvelles cartes issues de l’extension Gardiens Astraux, qui comprennent notamment les Pokémon de départ d’Alola : Brindibou, Flamiaou et Otaquin.

De plus, à compter du 1er mai, il sera possible d’afficher ses cartes préférées avec de nouveaux Accessoires, dont une Couverture de portfolio et un cadre expo à l’effigie de Brindibou.

Un nouvel évènement butin et des missions spéciales

Du mercredi 30 avril à 06:00 UTC au mardi 13 mai à 05:59 UTC, les joueurs et joueuses pourront lancer des combats solo spéciaux afin d’obtenir de nouvelles cartes promo, dont une carte Rayquaza-ex. De plus, les Dresseurs et Dresseuses pourront prendre part à des missions spéciales pour avoir une chance de recevoir une autre carte promo Rayquaza-ex, ainsi que divers Accessoires inédits et d’autres récompenses. Ces missions spéciales seront disponibles du mercredi 30 avril à 06:00 UTC au jeudi 29 mai à 05:59 UTC.

Pour plus d’informations sur le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket, rendez-vous sur Pokemon.fr/JCCPocket.