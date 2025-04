Depuis que Pokémon Masters Ex, anciennement Pokémon Masters, est sorti, de plus en plus de duos sortent dans un rythme rapide. Il y a peu, une mise à jour s’est effectuée sur le jeune, révélant un fond d’écran avec deux personnages qui sortiront prochainement.

Ainsi, Mashyn sortira prochainement dans un costume alternatif avec Ire-Foudre en tant que Pokémon. De même pour Inezia qui sortira avec Fulguris (Forme Totémique.) Aucune date de sortie n’est révélée pour le moment.

Bien entendu, ce ne seront probablement pas les seuls duos du mois et nous attendons la suite des annonces.