IO Interactive, le développeur et éditeur indépendant de jeux vidéo à l’origine, entre autres, de la célèbre franchise HITMAN, annonce que HITMAN World of Assassination – Signature Edition est désormais disponible en précommande au prix de 59,99 € via ce lien. Le jeu sortira au lancement de la Nintendo Switch 2 le 5 juin, et fonctionnera en mode natif sur la nouvelle console.

HITMAN World of Assassination – Signature Edition rassemble l’ensemble des missions internationales de l’Agent 47 issues du jeu original World of Assassination, dont les contenus annexes à rejouer à l’infini comme les modes Contrat et Freelance. Elle inclut également du contenu temporaire où les joueurs traquent des cibles fugitives emblématiques de la pop culture. ​Cette nouvelle Signature Edition enrichit les plus de 100 heures de contenu du jeu de base en intégrant le Pack d’Extension HITMAN 2, le Pack Deluxe HITMAN 3 ainsi que le Pack des Sept Péchés Capitaux, pour une action meurtrière quasi illimitée.

Les précommandes numériques de HITMAN World of Assassination – Signature Edition incluent également le “Signature Pack”, contenant deux tenues et objets supplémentaires. Les précommandes physiques incluront le Signature Pack et le Quack Pack, à la fois meurtrier et couinant, qui propose une tenue et un objet supplémentaires.