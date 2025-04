Si vous avez réussi à précommander une Nintendo Switch 2 avant sa sortie prévue le 5 juin 2025, vous faites partie des chanceux. Les stocks ont été rapidement écoulés un peu partout dans le monde, et tous les indicateurs laissent penser que la nouvelle console de Nintendo est bien partie pour devenir un succès commercial massif. Mais selon un nouveau rapport de Bloomberg, les ambitions de Nintendo pourraient aller bien au-delà d’un simple bon lancement.

Des analystes interrogés par Bloomberg estiment que Nintendo serait en mesure de produire entre 6 et 8 millions d’unités d’ici à la sortie de la console. Si ces chiffres se confirment, cela permettrait à la Switch 2 de doubler le précédent record établi par Sony, dont les PS4 et PS5 détiennent actuellement la meilleure performance avec 4,5 millions d’unités vendues durant leurs deux premiers mois.

Autrement dit, la Switch 2 pourrait devenir le plus grand lancement de l’histoire du jeu vidéo en termes de volume initial distribué. Cette prévision n’est pas anodine, surtout si l’on considère les contraintes de production et les tensions logistiques que l’industrie a connues ces dernières années.

Ce scénario, s’il se réalise, pourrait bousculer les stratégies de lancement des concurrents. Jusqu’ici, Sony et Microsoft ont joué la carte de la prudence, avec des sorties souvent espacées et des productions progressives pour limiter les ruptures de stock. Mais un lancement aussi fort de la part de Nintendo remettrait forcément en question le calendrier de la prochaine génération PlayStation/Xbox, et même la manière dont ces géants conçoivent leur phase de lancement.

Avec une telle dynamique, Nintendo ne se contente pas de renouveler sa base de joueurs : la firme montre qu’elle peut dominer un cycle dès son démarrage, en s’appuyant sur une anticipation record, un écosystème logiciel solide, et un positionnement unique entre console portable et de salon. Reste à voir si l’élan se confirme dans les semaines post-lancement, mais une chose est sûre : le 5 juin 2025 pourrait marquer un tournant historique pour l’industrie.