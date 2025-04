Aujourd’hui, ATLUS a présenté l’équipe de doublage en anglais pour son prochain RPG action surnaturel, RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army™, y compris le doubleur du protagoniste, Raidou Kuzunoha. RAIDOU Remastered proposera un doublage complet, un élément absent de la version d’origine.

Équipe de doublage

Raidou Kuzunoha XIV – Stephen Fu

Gouto-Douji – Ray Chase

Tae Asakura – Dawn M. Bennett

Kaya Daijouji – Kayli Mills

Rasputin – Chris Okawa

Munakata – Joe Zieja

De plus, ATLUS a partagé deux nouvelles vidéos offrant plus de détails sur les améliorations clés de RAIDOU Remastered. Une première, nommée Summoners Guild | Quality of Life Changes, présente les fonctionnalités de confort de jeu (accompagnées de comparaisons côte à côte avec la version d’origine) ajoutées à Raidou Remastered. Figurent notamment la possibilité de sauvegarder n’importe où, un accès facilité aux objectifs, l’amélioration des visuels des démons et des environnements et bien plus encore. La seconde, intitulée Summoners Guild | Combat, présente la refonte du système de combat de RAIDOU Remastered. Les joueurs et les joueuses découvriront des combats en temps réel avec le système d’absorption de MAG, les attaques spéciales de Raidou, le contrôle libre de la caméra et bien plus encore.

Regarder la vidéo RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army – Summoners Guild | Quality of Life Changes :

Regarder la vidéo RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army – Summoners Guild | Combat :

RAIDOU Remastered: The Mystery of The Soulless Army sortira le 19 juin 2025 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Steam et Xbox Series X|S, et peut d’ores et déjà être précommandé sur toutes les plateformes.