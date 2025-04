Dans un contexte où la plupart des jeux Nintendo Switch 2 utilisent des Game-Key Cards nécessitant un téléchargement, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition fait figure d’exception remarquée. CD Projekt RED confirme que le jeu sera disponible sur une cartouche complète, contenant l’intégralité du jeu sans téléchargement supplémentaire. Une excellente nouvelle pour les amateurs de jeux physiques !

Mieux encore, au Japon, la version physique de Cyberpunk 2077 Ultimate Edition sera moins chère que sa version numérique ! La version cartouche est proposée à 9 328 yens (environ 57€), tandis que l’édition digitale est listée à 9 878 yens (environ 60€).

Cartouche complète et prix avantageux… mais seulement au Japon

Alors que dans la plupart des cas, les jeux numériques sont soit équivalents, soit légèrement moins chers que les versions physiques, Cyberpunk 2077 inverse la tendance au Japon. Ce choix surprenant renforce encore l’attrait pour cette version physique qui, rappelons-le, est rare chez les éditeurs tiers sur Switch 2.

Attention cependant : en Amérique du Nord et en Europe, le prix sera le même pour les deux formats, soit 69,99 dollars US. La promotion japonaise semble donc être un cas isolé, mais elle pourrait inciter d’autres éditeurs à repenser leur politique tarifaire et de distribution à l’avenir.

Avec une cartouche complète sans dépendance au téléchargement, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition s’adresse directement aux collectionneurs et aux joueurs soucieux de préserver leurs jeux dans le temps. À l’heure où les Game-Key Cards deviennent monnaie courante sur Switch 2, cette sortie physique mérite d’être saluée.

Le lancement de Cyberpunk 2077: Ultimate Edition est prévu pour le 5 juin 2025, en même temps que celui de la Nintendo Switch 2.