ATLUS a révélé de nombreux détails sur Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army, attendu le 19 juin 2025 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4/5 et PC (Steam). Ce remaster du classique Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army promet une expérience fidèle à l’original, mais enrichie d’améliorations graphiques, de nouvelles voix et de nombreuses optimisations de gameplay.

Performances et compatibilité

Switch 2 : 60 fps constant en mode TV et portable, résolution 1080p.

: 60 fps constant en mode TV et portable, résolution 1080p. Switch 1 : 30-60 fps variable en TV/portable, résolution 1080p (TV) et 720p (portable).

: 30-60 fps variable en TV/portable, résolution 1080p (TV) et 720p (portable). Le jeu Switch 1 est jouable sur Switch 2 , mais l’inverse n’est pas possible .

, mais . Pas de transfert de sauvegarde entre Switch 1 et Switch 2.

entre Switch 1 et Switch 2. Pas d’upgrade prévue pour passer de Switch 1 à Switch 2.

prévue pour passer de Switch 1 à Switch 2. La version physique Switch 2 est un Game-Key Card : téléchargement obligatoire (17 Go requis).

: téléchargement obligatoire (17 Go requis). Pas de support du mode souris ni de fonction GameShare sur Switch 2.

Contenu du jeu

Système de combat retravaillé pour plus de dynamisme.

pour plus de dynamisme. Graphismes renforcés : environnements 3D élargis, textures améliorées.

: environnements 3D élargis, textures améliorées. Doublage complet en japonais et en anglais pour l’histoire principale.

en japonais et en anglais pour l’histoire principale. Nouvelle interface utilisateur adaptée aux standards modernes.

utilisateur adaptée aux standards modernes. 120 démons à invoquer pour vous assister en combat.

Le jeu conserve l’ambiance unique de la période Taisho fictive (années 1930) au Japon, en mélangeant enquête surnaturelle et action RPG. Vous incarnez Raidou Kuzunoha XIV, un détective et invocateur de démons, chargé d’enquêter sur une mystérieuse affaire impliquant collusion politique, enlèvements et complots surnaturels.

Bonus et éditions spéciales

Bonus de précommande : les joueurs recevront le cosmétique “Raidou Glasses” , disponible pour toute commande passée avant le 18 juin 2025, 21h00 PDT .

: les joueurs recevront le cosmétique , disponible pour toute commande passée avant le . Une édition limitée est également proposée sur l’Atlus D-Shop, avec des bonus physiques comme le jeu de cartes “Demon Hanafuda”.

Élucidez l’affaire du siècle dans ce classique incontournable signé ATLUS. Le studio qui nous a déjà offert Shin Megami Tensei remasterise « Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army » avec des graphismes retravaillés, un confort de jeu amélioré, un nouveau doublage et un système de combat entièrement repensé !

En l’an 20 de l’ère Taisho, dans la Capitale…

Une jeune héritière se présente à l’Agence de détectives Narumi avec une étrange requête : la tuer. Sans plus d’explication, la jeune fille se fait enlever. L’apprenti détective Raidou Kuzunoha XIV, qui officie également comme invocateur de démons chargé de protéger la capitale, est sur l’affaire. Raidou mène l’enquête à travers la ville, y compris dans le royaume sombre, un dangereux domaine entre le monde réel et l’Outre-monde peuplé de démons.

Incarnez Raidou Kuzunoha et travaillez main dans la main avec vos alliés démons pour percer les mystères qui vous entourent. L’affaire de la jeune disparue vous plongera bientôt dans une spirale de conspirations qui ébranlera non seulement la capitale, mais le pays tout entier.

CARACTÉRISTIQUES

Un remaster complet mais fidèle

Le grand classique des jeux d’action/RPG surnaturels revient avec des graphismes et une bande-son retravaillés ainsi qu’un système de combat repensé pour les consoles modernes, tout en restant fidèle au style d’origine du jeu. Une toute nouvelle interface, un doublage intégral, des environnements 3D enrichis et plus encore viennent offrir aux vétérans comme aux nouveaux venus une expérience de jeu captivante teintée de nostalgie.

Une enquête surnaturelle

Faites parler le détective qui est en vous dans cette aventure surnaturelle palpitante où se croisent des personnages aussi attachants que complexes. Découvrez la vérité derrière les conspirations qui entachent la capitale au fil de nombreux rebondissements et coups de théâtre. Utilisez votre esprit et la puissance de vos démons pour explorer la moindre piste.

Un mystère fantastique à l’ère Taisho

Parcourez les rues d’une Tokyo fantastique des années 30 et plongez dans le terrifiant royaume sombre peuplé de démons. Choisissez bien vos alliés parmi plus de 120 démons à invoquer et empêchez l’humanité d’être engloutie par les ténèbres.