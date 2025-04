Le gameplay d’Elena, quatrième et dernière combattante de l’Année 2 de Street Fighter se dévoile dans un trailer virevoltant. La spectaculaire pratiquante de Capoeira rejoindra le roster de Street Fighter™ 6 le 5 février 2025, sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, et PC (Steam) ! Elle sera aussi disponible dans la Street Fighter™ 6 Years 1-2 Fighters Edition sur Nintendo Switch™ 2 dont les précommandes commencent aujourd’hui.

Très appréciée des fans de la saga Street Fighter, Elena, la protectrice de la nature mettra en valeur son art martial mélangeant danse brésilienne, coups de pied et acrobaties, s’intégrant parfaitement aux mécaniques modernes introduites par Street Fighter 6. Elena arrivera avec un tout nouveau stage, « Reniala Remains », mettant en scène les plaines d’Afrique de nuit, avec des animaux sauvages en arrière-plan, le tout éclairé par la lune rougeoyante. Les joueurs pourront admirer et s’approprier les aériennes chorégraphies d’Elena dans les trois modes de jeu (Fighting Ground, Battle Hub et World Tour où elle fera office de nouveau Maître de combat).

L’esprit pur d’Elena met en valeur ses mouvements grâce à deux Costumes colorés. Le Costume 1 propose son nouveau look, créant un style à la fois frais et familier qui met en valeur sa grâce et son physique, tandis que le Costume 1 est hérité de son look emblématique présent dans Street Fighter III: New Generation et Ultra Street Fighter IV. Ce dernier peut être obtenu grâce aux Fighter coins ou en maximisant ses liens avec elle dans le mode World Tour.

Comme on peut le voir dans le trailer, Elena utilise ses longues jambes et ses mouvements imprévisibles pour garder ses adversaires sous contrôle. Quelques exemples de ses coups spéciaux :

Rhino Horn : une série de coups de pied rapides, portés vers l’avant, qui renvoient l’adversaire en arrière.

: une série de coups de pied rapides, portés vers l’avant, qui renvoient l’adversaire en arrière. Scratch Wheel : un coup de pied qui projette les adversaires dans les airs et maintient l’invincibilité aux projectiles.

: un coup de pied qui projette les adversaires dans les airs et maintient l’invincibilité aux projectiles. Lynx Song : Elena tourne vers l’avant près du sol tout en étant invincible aux projectiles et peut alors utiliser quatre techniques différentes, comme le Leopard Snap, le Harvest Circle, le Mallet Smash ou le Lynx Whirl. Leopard Snap : une attaque à longue portée utile pour réduire les distances Harvest Circle : un coup de pied qui projette les adversaires dans les airs et maintient l’invincibilité aux projectiles. Mallet Smash : un coup de pied retourné qui passe au-dessus des attaques basses. Lynx Whirl : Elena réalise une pirouette additionnelle pour prolonger le Lynx Song. Si un Leopard Snap, un Harvest Circle, ou un Mallet Smash sont réalisé après un Lynx Whirl, ses propriétés sont « boostées » .

: Elena tourne vers l’avant près du sol tout en étant invincible aux projectiles et peut alors utiliser quatre techniques différentes, comme le Leopard Snap, le Harvest Circle, le Mallet Smash ou le Lynx Whirl. Spinning Scythe : comme dans les versions précédentes, Elena exécute une série de coups de pied tournoyants qui peuvent être « Canceled » et suivis d’un Leopard Snap, Harvest Circle, Mallet Smash, and Lynx Whirl, afin de maintenir la pression sur ses adversaires.

: comme dans les versions précédentes, Elena exécute une série de coups de pied tournoyants qui peuvent être « Canceled » et suivis d’un Leopard Snap, Harvest Circle, Mallet Smash, and Lynx Whirl, afin de maintenir la pression sur ses adversaires. Moon Glider : technique d’esquive où Elena recule avant d’exécuter un coup de pied vertical qui envoie l’adversaire en l’air.

: technique d’esquive où Elena recule avant d’exécuter un coup de pied vertical qui envoie l’adversaire en l’air. Meteor Volley : Super Art de niveau 1 d’Elena qui fonctionne comme un mouvement anti-air efficace et peut être suivi d’autres coups.

: Super Art de niveau 1 d’Elena qui fonctionne comme un mouvement anti-air efficace et peut être suivi d’autres coups. Revival Dance : le Super art de niveau 2 d’Elena lui permet de se lancer vers l’avant dans une rafale de coups de pied et d’être invincible à toutes les attaques au démarrage. Si le joueur maintient le bouton bas enfoncé, au lieu d’infliger des dégâts supplémentaires, Elena se soigne comme elle le fait habituellement !

: le Super art de niveau 2 d’Elena lui permet de se lancer vers l’avant dans une rafale de coups de pied et d’être invincible à toutes les attaques au démarrage. Si le joueur maintient le bouton bas enfoncé, au lieu d’infliger des dégâts supplémentaires, Elena se soigne comme elle le fait habituellement ! Song of the Grasslands : le Super Art de niveau 3 d’Elena apporte la puissance de la nature au combat à travers une série de coups de pied dévastateurs !

Enfin, Street Fighter 6 bénéficiera d’un correctif d’équilibrage majeur lors du lancement d’Elena, qui introduira des changements pour les 25 personnages précédents ainsi que des modifications du système global. Les notes de mise à jour détaillées seront disponibles à l’approche de l’arrivée d’Elena !

Il est temps de se préparer à ressentir le rythme de la terre et les chuchotements du vent grâce la maitrise extrême de la Capoeira d’Elena ! Cette nouvelle combattante sera débloquée dès le 5 juin 2025 pour tous les possesseurs du Year 2 Character Pass, du Year 2 Ultimate Pass ou de Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition. Elle pourra aussi être débloquée individuellement grâce à des Fighter Coins.

L’édition Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters sera disponible le 5 juin 2025 sur toutes les plateformes, notamment PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam), et la nouvelle Nintendo Switch 2. Les précommandes de la version Nintendo Switch 2 débutent aujourd’hui ! Cette édition comprend les personnages et les stages sortis au cours des années 1 et 2, soit un total de 26 combattants incluant leur Costume 1, en couleurs 3 à 10, et 20 stages.

Les versions Nintendo Switch 2 de Street Fighter 6 et Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition proposeront de nouvelles façons de combattre avec ses amis comme le mode Sur Table, les Gyro Battles et les Calorie Contests, ainsi que de nouveaux modes comme le Un contre Un et les matchs d’Avatars en sans-fil local !

Street Fighter 6 est actuellement en promotion sur toutes les plateformes. Il n’y a donc pas de meilleur moment pour monter sur le ring avec des millions de guerriers du monde entier ! A noter que l’édition Deluxe et l’édition Ultimate ne sont désormais plus disponibles à l’achat dans les boutiques numériques.

À propos de Street Fighter 6

Street Fighter 6, qui s’est vendu à plus de quatre millions d’exemplaires depuis son lancement, est la dernière évolution de la série Street Fighter™ proposant un combo d’innovations uniques en matière de jeux de combat, débordant de contenu à travers trois modes de jeu inédits – Fighting Ground, World Tour et Battle Hub.

Street Fighter 6 est disponible depuis le 2 juin 2023 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S et PC (Steam). Street Fighter 6 et Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition seront aussi disponibles sur Nintendo Switch 2 à partir du 5 juin 2025.