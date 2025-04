La Nintendo Switch 2 arrive bientôt avec son nouveau design et ses fonctionnalités améliorées, mais une question taraudait déjà les joueurs : la station d’accueil (dock) de la Switch 2 sera-t-elle compatible avec les modèles originaux de Switch 1 ? Nintendo a officiellement répondu à cette interrogation, et la nouvelle risque d’en décevoir plus d’un.

Malgré une épaisseur identique entre la première génération et la Switch 2, Nintendo précise qu’aucun modèle de Switch 1 (Switch standard, Switch Lite ou Switch OLED) ne peut être utilisé avec la station d’accueil de la Switch 2. Tenter de forcer l’insertion d’une console de la génération précédente dans le nouveau dock est donc inutile, et pourrait même endommager le matériel.

Quelles différences entre les docks ?

Design revisité : la station Switch 2 présente des lignes plus arrondies comparées à la forme carrée de la première dock.

: la station Switch 2 présente des lignes plus arrondies comparées à la forme carrée de la première dock. Ventilation active : un ventilateur intégré aide à dissiper la chaleur de la console en mode TV, garantissant des performances optimales lors des sessions de jeu prolongées.

: un ventilateur intégré aide à dissiper la chaleur de la console en mode TV, garantissant des performances optimales lors des sessions de jeu prolongées. Port LAN Gigabit : la Switch 2 dock embarque un port Ethernet rapide pour une connexion réseau filaire plus stable, un atout particulièrement apprécié des joueurs en ligne.

Ces améliorations matérielles impliquent une architecture interne différente, rendant incompatible la broche et le système de connexion avec les stations d’accueil de la Switch 1.

Pour ceux qui possèdent déjà une Switch 1, la compatibilité avec la TV ne sera pas perdue, mais nécessitera de conserver l’ancienne station d’accueil ou d’acheter un câble HDMI dédié. Nintendo ne propose pas de station d’accueil universelle, et il faudra donc acheter séparément la dock de la Switch 2 pour profiter du mode TV en 4K et des nouvelles fonctionnalités.