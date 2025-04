SEGA et Lizardcube viennent de publier un nouveau trailer très stylé pour Shinobi : Art of Vengeance, leur reboot 2D tant attendu. Prévu pour août 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation, Xbox et PC, ce jeu d’action/plate-forme promet de raviver la flamme chez les fans du ninja emblématique.

Le court extrait met en avant :

Des affrontements nets et dynamiques, fidèles au gameplay de la saga Shinobi.

et dynamiques, fidèles au gameplay de la saga Shinobi. Un univers dessiné à la main par l’équipe de Lizardcube (à qui l’on doit déjà Streets of Rage 4), offrant un rendu à la fois moderne et nostalgique.

par l’équipe de Lizardcube (à qui l’on doit déjà Streets of Rage 4), offrant un rendu à la fois moderne et nostalgique. Plusieurs environnements : forêts en flammes, temples antiques, et même un niveau inédit où vous chevauchez un loup blanc à la manière d’Okami.

Au-delà du simple défilement horizontal, le trailer “stage introduction” nous montre des segments verticaux, des plateformes mouvantes et des obstacles enflammés qui renforceront le défi. Vous découvrirez :

Des passages secrets à explorer

Des pièges mortels et des contre-attaques spectaculaires

Une progression rythmée, alternant phases d’infiltration et combats de boss intenses

Pré-commandes et bonus exclusifs

Le mode pré-commande est déjà ouvert sur Nintendo Switch, avec à la clef :