Depuis sa sortie le 31 janvier, la communauté a demandé une mise à jour de la localisation afin de pouvoir jouer à leur jeu dans leur langue maternelle et bientôt, l’équipe tiendra ses promesses.

Citizen Sleeper 2 est la suite du jeu primé Citizen Sleeper, qui compte plus de 2 000 000 de joueurs dans toute la franchise. En tant que jeu de rôle à dés, il plonge dans ses racines et s’appuie sur la mécanique de dés unique de l’original. L’anniversaire de l’univers de Citizen Sleeper aura lieu le 5 mai, célébrant trois années d’exploration de la lutte, de la survie et de l’identité au bord de l’effondrement.

Le développeur Jump Over the Age et le label indépendant Fellow Traveller ont le plaisir d’annoncer que Citizen Sleeper 2 : Starward Vector sera entièrement localisé en français, japonais et chinois simplifié fin 2025 sur PC, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch.

Les nouveaux joueurs du monde entier entreront dans le corps défaillant d’un Sleeper évadé, réquisitionneront un vaisseau, trouveront un équipage, navigueront dans les relations et accepteront des contrats en explorant la Ceinture stellaire – tout en essayant de survivre.

Les joueurs devront choisir entre tenter leur chance pour obtenir de meilleures récompenses ou subir un stress qui endommagera leurs dés – leur seul véritable moyen de survie – et accumulera des pépins dans le système de leur Dormeur.