Limited Run Games vient d’annoncer une incroyable édition collector pour RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army, attendue sur Nintendo Switch et Switch 2.

Prévue en précommande dès le 5 mai 2025, cette édition ultra-complète est affichée à 250 dollars et comprend un contenu de rêve pour tous les fans d’ATLUS. À noter que la version Switch 2 sera fournie sous forme de Game-key card.

Le pack collector de RAIDOU Remastered inclura le jeu « complet », un bonus de précommande « Raidou Glasses », une couverture alternative en édition foil exclusive aux consoles, un somptueux SteelBook, la bande-son spéciale du jeu, une lithographie de 10”x7”, une adorable peluche Goto-Douji de 5”, une imposante statue de Raidou Kuzunoha XIV de 8”, un pin’s émaillé ainsi qu’un certificat d’authenticité pour garantir l’exclusivité de votre acquisition. Cette édition sera disponible en précommande pour une durée limitée et fermera ses portes le 1er juin 2025 à 23h59, heure de l’Est.

Ce remaster du célèbre Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army signe un retour de l’un des classiques d’ATLUS. Modernisé avec des graphismes retravaillés, des améliorations de qualité de vie, des voix intégrales, une interface utilisateur entièrement refaite et un système de combat repensé, ce titre culte s’adresse aussi bien aux fans de la première heure qu’aux nouveaux venus dans cet univers sombre et fascinant.

Dans RAIDOU Remastered, vous incarnez Raidou Kuzunoha XIV, un jeune détective surnaturel chargé de protéger la Capitale en collaborant avec des démons. L’intrigue démarre lorsque l’héritière d’une grande famille sollicite l’agence de détectives Narumi pour… organiser son propre meurtre. Rapidement, l’enquête bascule dans une histoire de complot national impliquant forces obscures et réalités parallèles.

Ce remaster propose une immersion totale dans un Tokyo alternatif des années 30. Vous y croiserez plus de 120 démons différents à invoquer et à utiliser stratégiquement pour surmonter les dangers du monde réel et du Dark Realm, un lieu mystérieux entre notre monde et celui des démons. Le gameplay mêle phases d’enquête, combats nerveux et exploration surnaturelle dans une ambiance inédite et envoûtante.

Disponible en région-free, RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army ne sera pas numéroté dans la collection officielle Limited Run Games, ce qui permettra à tous les collectionneurs de s’offrir ce bijou sans contrainte. Les versions PS4 seront expédiées entre le 23 et le 30 septembre 2025, tandis que les versions Switch et Switch 2 arriveront entre le 19 et le 30 juin 2025.