Annoncé puis annulé sur Nintendo Switch, la trilogie Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1, Hyperdimension Neptunia Re;Birth 2 Sisters Generation, Hyperdimension Neptunia Re;Birth3 V Generation aura quand même droit à une petite sortie.

Heureusement, tout n’est pas perdu pour les collectionneurs : Hyperdimension Neptunia Re;Birth1 sera bien disponible sur Nintendo Switch en Asie à partir de l’été 2025. Et bonne nouvelle : cette édition comprendra les textes en anglais et chinois traditionnel, ainsi que les voix japonaises et anglaises ! Cette version asiatique sera proposée en édition physique standard (39,99 $) ainsi qu’en édition limitée ultra-collector (59,99 $), disponible en exclusivité chez Playasia dès le 1er mai 2025 à 17h (heure française). Attention, seulement 2000 exemplaires de l’édition limitée seront produits, incluant :

Le jeu

Un manuel

Un CD de la bande-son

Un artbook

Des stickers Joy-Con

Un mini étui

Des standees acryliques

Un certificat numéroté



Le tout dans une superbe boîte de collection.

Hyperdimension Neptunia Re;Birth1 : un remake culte

Pour rappel, Hyperdimension Neptunia Re;Birth1 est un remake du tout premier Neptunia, initialement sorti sur PlayStation Vita puis sur PC via Steam. Ce JRPG décalé plonge les joueurs dans Gamindustri, un monde parodiant l’industrie du jeu vidéo, où des déesses représentent des consoles mythiques.

Ce remake propose :