Natsume Inc., développeur et éditeur mondial de jeux vidéo familiaux, annonce aujourd’hui que Harvest Moon : The Lost Valley & Skytree Village débarqueront sur Nintendo Switch le 3 juillet 2025. Ce bundle cosy est d’ores et déjà disponible en précommande, et inclut en cadeau un présentoir acrylique exclusif (valeur 12,99 $), dans la limite des stocks disponibles, via la boutique officielle The Natsume Store.

Deux classiques 3DS optimisés pour la Switch

Les deux volets originellement parus sur Nintendo 3DS ont été entièrement retravaillés pour la Switch : interface revue, commandes adaptées et textures en haute résolution.

Harvest Moon : The Lost Valley (2014) Restaurez les quatre saisons d’une vallée enchantée en retrouvant un Harvest Sprite enfoui sous la neige. Cultivez vos champs, élevez vaches, poules et moutons, et personnalisez le terrain en 3D : creusez, bâtissez et façonnez le paysage ! Invitez jusqu’à sept Harvest Sprites, la Harvest Goddess et le Harvest God à vous prêter main-forte. Tissez des liens forts avec les habitants : trouvez l’amour, mariez-vous et fondez une famille. Tous les DLC (tenues, bâtiments, cultures et personnages supplémentaires) sont inclus.

Harvest Moon : Skytree Village (2016) Redonnez vie à une oasis dévastée en ravivant sept Skytrees et en restaurant les pouvoirs de la Harvest Goddess. Rencontrez des personnages attachants dans un village animé. Modeler librement votre terrain pour créer le paysage de vos rêves. Charmez votre futur époux ou épouse et construisez votre foyer. Explorez de nouvelles cultures, fleurs et mécanismes de pêche enrichis : aménagez des voies d’eau, pêchez des espèces rares et débloquez des objets cosmétiques inédits. Tous les DLC (personnages additionnels, décors, etc.) sont inclus.



Éditions spéciales pour les collectionneurs