Nintendo fait monter la pression avant le lancement du Switch 2 en s’appuyant sur Donkey Kong Bananza, qui sera l’une des premières vitrines technologiques de sa nouvelle console.

Dès le 5 juin, les joueurs pourront découvrir sur grand écran ce que Nintendo nomme déjà « un saut générationnel », mais c’est en mode portable que l’éditeur livre les premières promesses : Donkey Kong Bananza tournera à 1080p en 60 images par seconde avec prise en charge HDR sur l’écran LCD de 7,9 pouces du Switch 2. Un résultat qui marque un tournant pour la marque au plombier moustachu, habituée à privilégier l’originalité de ses univers plutôt que la course aux spécifications brutes.

Tenir une cadence aussi élevée sur un système nomade n’a rien d’anodin : le cœur graphique du Switch 2 doit en effet supporter textures haute résolution et effets visuels dynamiques tout en restant fidèle à l’ADN Nintendo. C’est d’ailleurs page 12 du dernier numéro spécial 2025 du Nintendo Magazine Japan que ces détails ont fuité, lorsque Donkey Kong Bananza a servi d’illustration aux progrès du hardware. Le constructeur souligne surtout que, si le dock s’annonce capable de monter jusqu’à 120 Hz, les chiffres officiels pour la sortie TV n’ont pas encore été dévoilés, laissant planer le mystère sur la résolution et la fluidité en mode salon.

Prévu pour le 17 juillet au tarif conseillé de 69,99€, Donkey Kong Bananza promet une expérience inédite : Kong déchaîne sa force pour démanteler le décor, arracher des pans de terrain entiers et se servir de ces débris comme grappins ou projectiles. Chaque coup de poing libère de nouveaux chemins, derrière lesquels s’attendent puzzles, passages secrets et combats dantesques contre des boss imaginés pour exploiter le HDR et l’augmentation de la puissance GPU. Les animations, plus fluides et détaillées que sur Switch 1, visent à immerger le joueur dans un chaos parfaitement maîtrisé, où l’exploration rime avec destruction.