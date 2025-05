L’un des plus grands noms du développement vidéoludique australien, Big Ant Studios, s’associe à l’Australian Football League pour livrer AFL 26, le prochain opus d’une série culte dédiée à l’Australian Rules Football. Alors que la version principale du jeu sortira le 8 mai 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, les fans de Nintendo peuvent se réjouir : une version Switch 2 est bien en développement et arrivera dans le courant de l’année.

Cela marque le retour de la franchise sur consoles Nintendo, la dernière apparition datant de AFL Evolution 2 en 2020. Les possesseurs de Switch avaient alors été privés de AFL 23, une absence désormais réparée avec AFL 26.

Présenté comme l’épisode le plus ambitieux de la série, AFL 26 proposera une refonte totale du gameplay avec des systèmes de bumping et de marquage retravaillés, une nouvelle gestion des changements de joueurs et un gameplay de tir plus précis. Deux nouveaux modes majeurs sont confirmés dès le lancement : Rookie Career, une carrière centrée sur la progression d’un jeune joueur, et Pro Team, qui permettra de créer son équipe de rêve.

Les fans retrouveront les 18 clubs de l’AFL, toutes les équipes féminines de l’AFLW, plus de 1 200 joueurs authentiques, et les stades officiels reproduits avec fidélité. Sur consoles de salon, le jeu offrira également la personnalisation complète de maillots, stades et équipes. On ignore encore si ces fonctionnalités seront présentes sur Switch 2, mais les capacités techniques revues à la hausse de la console pourraient le permettre.

Avec Patrick Cripps (Brownlow Medallist) et Ebony Marinoff (star de l’AFLW) en couverture, AFL 26 compte bien séduire un large public, des amateurs de foot australien aux joueurs en quête d’un jeu de sport complet, localisé, et immersif.

Si aucune date précise n’a encore été fixée pour la version Nintendo Switch 2, Big Ant Studios assure que cette version bénéficiera de tout le contenu dès le lancement et exploitera les nouvelles capacités techniques de la console. Le Bluetooth 5.2, le HDR en mode portable ou encore le support de la 4K en docké pourraient rendre justice à l’intensité des matchs de foot australien.