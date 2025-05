La collaboration entre LEGO et Nintendo continue de porter ses fruits, et les fans peuvent déjà se réjouir : une toute nouvelle série de sets inspirés des univers de Super Mario, Mario Kart et Animal Crossing vient de fuiter, avec une sortie prévue en août 2025. Bien qu’aucune annonce officielle n’ait encore été faite par les deux géants, plusieurs enseignes de vente en ligne ont levé le voile un peu trop tôt, révélant une collection aussi riche qu’ambitieuse.

Du côté de Super Mario, les fans auront droit à plusieurs nouveautés, dont un impressionnant set Prince Florian & Castle Bowser composé de 1 251 pièces, promettant une construction d’envergure mêlant architecture et action. Le personnage de Captain Toad revient également à l’honneur avec le petit set Captain Toad’s Camp (159 pièces), tout comme l’ambiance festive de l’univers champignon avec Party at Toad’s House (276 pièces), parfait pour enrichir les mondes LEGO interactifs déjà existants.

Mais c’est probablement la surprise Mario Kart qui fera le plus parler d’elle. Pour la toute première fois, cette licence de course emblématique entre dans l’univers LEGO avec trois sets inédits : Wario & King Boo (512 pièces), Bowser’s Castle (1 068 pièces), et un LEGO Mario interactif avec kart standard (278 pièces). Ce dernier suggère une expérience connectée, dans la lignée des sets interactifs de Mario déjà commercialisés. Il ne serait donc pas surprenant d’y retrouver des éléments électroniques compatibles avec l’application LEGO Super Mario.

Côté détente et création, Animal Crossing fait un retour remarqué avec trois nouveaux sets : Goldie’s Cozy House (149 pièces) pour une touche de confort pastoral, Blathers’s Museum Collection (543 pièces) pour les amateurs de fossiles et d’histoire naturelle, et Creative Houses: Seasons of Fun (814 pièces), une boîte fourre-tout pour bâtir librement et au fil des saisons.

La diversité de cette vague estivale laisse entrevoir une stratégie claire : satisfaire tous les types de joueurs et de constructeurs, petits et grands, fans d’action comme de décoration. Avec des univers aussi populaires, nul doute que ces sets devraient s’arracher dès leur mise en rayon. Il ne reste plus qu’à attendre une officialisation de la part de LEGO ou Nintendo dans les jours à venir, accompagnée des visuels haute définition et des prix définitifs.