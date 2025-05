Le rideau tombe bientôt sur la trilogie Fuga: Melodies of Steel. Le troisième et dernier opus de cette série dramatique signée CyberConnect2 sortira mondialement le 29 mai 2025 sur Nintendo Switch et s’accompagnera de nombreuses surprises pour les fans… à commencer par un DLC payant inédit en crossover avec Solatorobo: Red the Hunter.

Un hommage à un classique culte de la Nintendo DS

Le premier contenu téléchargeable payant de Fuga: Melodies of Steel 3 sera disponible dès le lancement du jeu pour 5 $. Ce DLC propose un pack de costumes inspirés de Solatorobo: Red the Hunter, RPG culte de 2010 sur Nintendo DS développé par CyberConnect2. Les 12 héros du jeu – dont Malt, Mei, Hanna, Boron ou encore Jin – pourront ainsi revêtir des tenues emblématiques lors des phases d’intermission et d’expédition.

Le DLC inclut aussi un Sound Pack composé de 5 pistes issues de Solatorobo :

CODA

Air In Airedale

Drop of Light

Shetland Mine

Mau: The Bower

Deux autres DLC sont déjà planifiés, l’un sur le thème du Cyberpunk (prévu pour juillet 2025), et l’autre dédié à Halloween (septembre 2025). Les trois contenus peuvent être acquis ensemble via un Season Pass à 12€ ou dans l’édition Ultimate du jeu.

Plusieurs éditions pour combler les fans

CyberConnect2 a aussi détaillé les différentes éditions de Fuga: Melodies of Steel 3, toutes disponibles en précommande digitale au Japon (les versions occidentales arrivent sous peu) :

Édition Standard

Édition Deluxe numérique Le jeu complet Un artbook numérique de 80 pages Une bande-son numérique (15 pistes originales, voir plus bas) Des bonus in-game : Costumes de football pour tous les personnages Âme factice (permet d’utiliser le Canon de l’Âme une fois sans perte) Pack d’objets utiles

Édition Ultimate Tous les contenus de l’Édition Deluxe Le Season Pass Le DLC Solatorobo Les DLC Cyberpunk et Halloween (à venir)



Au Japon, des versions physiques seront disponibles pour les trois jeux de la trilogie, avec même un coffret collector regroupant les trois épisodes pour les collectionneurs.

Bonus de précommande et données sauvegardées récompensées

Les joueurs qui précommandent Fuga: Melodies of Steel 3 recevront :

10 000 crédits in-game

Matériaux d’amélioration

Mais ce n’est pas tout : posséder une sauvegarde des jeux précédents vous fera débloquer du contenu exclusif :

Sauvegarde de Fuga 1 : tenue « Nostalgic » pour Noire

: tenue « Nostalgic » pour Noire Sauvegarde de Fuga 2 : tenue « Normal (Golden) » + objets bonus

: tenue « Normal (Golden) » + objets bonus Fin normale de Fuga 2 : piste Flower on the Trails – Piano ver. dans le jukebox

: piste Flower on the Trails – Piano ver. dans le jukebox Vraie fin de Fuga 2 : photo exclusive des enfants dans le Taranis

Liste complète de la bande-son incluse dans l’édition Deluxe :