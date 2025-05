Avec plus de 1,5 million d’exemplaires vendus, Against the Storm s’est imposé comme un city-builder incontournable. Bonne nouvelle pour les joueurs Nintendo : le titre acclamé d’Eremite Games, édité par Hooded Horse, arrive sur Switch le 26 juin 2025 via l’eShop. Un portage qui a été confié au studio QLOC, déjà habitué aux adaptations de qualité.

Un city-builder rogue-lite unique en son genre

Against the Storm vous place dans la peau d’un Vice-roi, missionné par la Reine Cendrée pour rebâtir la civilisation dans un monde ravagé par des pluies apocalyptiques, les Blightstorms. Chaque partie vous pousse à créer, gérer, puis abandonner des colonies, tout en conservant des ressources et améliorations à travers les cycles. Un concept qui marie brillamment la construction urbaine à la rejouabilité du roguelite.

Une version Switch pensée pour le confort

La version console bénéficiera d’une interface totalement repensée, optimisée pour les manettes et les écrans portables, afin de garantir une expérience fluide. Le jeu sera également jouable en plusieurs langues : français, anglais, allemand, espagnol (y compris Amérique latine), italien, polonais, hongrois, tchèque, turc, ukrainien, russe, portugais brésilien, chinois simplifié et traditionnel, coréen, thaï et japonais.

Un casting de races surprenant

Ici, vous ne dirigez pas que des humains. Les castors, lézards, renards et harpies forment votre population hétérogène. Chacun a ses propres préférences en matière de logement, de nourriture ou de divertissement. À vous de jongler entre production de manteaux de pluie, bières artisanales et tourtes croustillantes pour maintenir leur moral, ou de faire des choix plus radicaux pour satisfaire les exigences royales.

Un monde en constante évolution

Le jeu propose six biomes distincts et des centaines de modificateurs de partie, assurant que chaque session est différente. Les cartes génèrent des opportunités, des risques, des trésors anciens, des menaces mystérieuses et une météo changeante. Et que vous jouiez de façon prudente ou que vous fonciez tête baissée dans la forêt, vos décisions auront un impact direct sur la survie de vos colonies.

Une construction infinie

Dans Against the Storm, chaque colonie fondée est un nouveau départ. Pourtant, votre réseau de villes continue de vivre et d’évoluer sur une carte du monde interconnectée, où chaque choix stratégique laisse sa trace. C’est l’occasion de bâtir une véritable civilisation persistante, malgré les ravages constants de la tempête.