Ubisoft continue de faire monter la température autour de la Nintendo Switch 2. Après avoir confirmé que Star Wars Outlaws sortirait sur la future console de Nintendo d’ici la fin de l’année, et que Assassin’s Creed Shadows avait été récemment évalué pour cette même plateforme, l’éditeur pourrait bien avoir encore quelques surprises en réserve.

C’est via le compte officiel de Ubisoft Brésil qu’un nouvel indice intriguant a émergé. Dans une publication demandant aux joueurs quels jeux ils aimeraient voir sur Switch 2, l’image partagée inclut non seulement des titres déjà annoncés, mais aussi deux poids lourds jamais confirmés pour la console : Rainbow Six Siege et Assassin’s Creed Mirage. Difficile de croire qu’il s’agisse simplement de suggestions aléatoires.

Si Assassin’s Creed Mirage a reçu un accueil globalement positif sur les autres plateformes, Rainbow Six Siege est quant à lui un mastodonte du jeu compétitif en ligne, toujours extrêmement populaire plusieurs années après sa sortie initiale. Leur présence dans cette communication officielle suggère fortement qu’Ubisoft envisage de les porter sur la Switch 2 — voire qu’un développement est déjà en cours.

Reste à voir si l’éditeur confirmera prochainement ces portages. Avec l’arrivée progressive d’annonces liées à la Switch 2 et une communauté avide d’en savoir plus, Ubisoft pourrait rapidement dévoiler davantage de titres issus de son catalogue sur la nouvelle machine de Nintendo.