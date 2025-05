Et si Chrono Trigger, l’un des plus grands RPG de tous les temps, s’apprêtait enfin à revenir sous une forme entièrement remise au goût du jour ? C’est en tout cas ce que semble indiquer une bourde involontaire de Yuji Horii, le créateur de Dragon Quest… et scénariste de Chrono Trigger.

Lors du Napoli Comicon, événement majeur qui se tient actuellement en Italie, Yuji Horii était invité à parler de sa carrière et de ses projets. C’est pendant une de ces interviews que l’auteur aurait laissé échapper l’existence d’un remake de Chrono Trigger.

Selon plusieurs témoins sur place, dont certains ont partagé l’échange sur Reddit, Horii a mentionné le remake de manière très directe, ce qui a immédiatement provoqué un moment de gêne sur scène. L’intervieweur, surpris, aurait même réagi en disant : « Si c’est vrai, c’est énorme ». Peu après, un chuchotement dans l’oreille de Horii et une traduction énigmatique — « Vous n’avez rien entendu » — ont vite changé de sujet.

Pour l’instant, aucune annonce officielle n’a été faite par Square Enix, mais cette fuite soulève de grands espoirs chez les fans. Après tout, les remakes et remasters ont le vent en poupe (Final Fantasy VII Rebirth, Dragon Quest III HD-2D, etc.), alors pourquoi pas Chrono Trigger ?

Sorti initialement en 1995 sur Super Nintendo, le jeu est souvent considéré comme l’un des sommets du J-RPG, fruit d’une collaboration exceptionnelle entre Yuji Horii (Dragon Quest), Hironobu Sakaguchi (Final Fantasy) et Akira Toriyama (Dragon Ball). Il a depuis été porté sur PlayStation, Nintendo DS, PC et mobiles, mais jamais retravaillé en profondeur.

Avec la popularité persistante de Chrono Trigger et la demande constante des joueurs pour un remake digne de ce nom, il semble qu’il ne s’agisse plus que d’une question de temps avant que le projet soit officialisé. Square Enix pourrait bien réserver une surprise dans les mois à venir, peut-être lors d’un prochain Nintendo Direct ou d’un grand salon comme le Summer Game Fest.