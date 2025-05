Dès aujourd’hui un véritable combat galactique commence avec le retour de Star Wars™ sur Fortnite et Rocket League ! Découvrez le programme sur ces jeux ci-dessous :

Battle Royale : Fortnite propose son expérience Star Wars la plus complète à ce jour avec une toute première saison de Battle Royale : Fortnite : Bataille Galactique ! Chaque semaine, il y aura à disposition des armes, des capacités et des véhicules emblématiques, nouveaux ou anciens, de différentes époques de Star Wars. Les joueurs pourront piloter les chasseurs TIE impériaux et les X-wings de l’Alliance rebelle, s’entraîner aux capacités de la Force, dont le tout nouveau Éclair de la Force, et manier à nouveau le sabre laser. De plus, les combats sans sabre laser sont réservés aux blasters cette saison.

Les joueurs peuvent également gagner de l’EXP dans n’importe quelle expérience Fortnite pour progresser dans le Passe de Combat Star Wars et débloquer des récompenses gratuites et premium en jeu, comme des tenues pour l’Empereur Palpatine, le Général Grievous, l’Apprentie Evie, et bien plus encore.

LEGO Fortnite : Pendant le Festival Star Wars dans LEGO Fortnite Brick Life, les joueurs peuvent retrouver la rebelle Evie sur le terrain du Festival pour une mission qui permet d’obtenir le banc de sabre laser tout en profitant de toutes les festivités Star Wars en ville ! De plus, un nouveau Passe LEGO du Premier Ordre est lancé et comprend le capitaine Phasma, les kits de construction du Premier Ordre et plus encore.

Rocket League : Rocket League s’envole vers l’hyperespace avec un événement à durée limitée du 2 au 16 mai proposant deux modes, des défis et des récompenses sur le thème de Star Wars ! Les fans peuvent participer au nouveau mode temporaire 2c2 Car Wars et au mode temporaire G Force Frenzy qui est de retour. Ils pourront également débloquer dix nouveaux objets en relevant des défis Star Wars et découvrir de nouveaux objets thématiques dans la boutique Rocket League.