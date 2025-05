Après avoir conquis plus de 700 000 joueurs sur iOS, Android et Steam, Please, Touch The Artwork 2 prépare désormais son arrivée sur Nintendo Switch, prévue pour le 23 mai 2025. Proposé au tarif accessible de 4,99 $ (prix variables selon les régions), ce jeu d’objets cachés aussi poétique que décalé invite les amateurs d’art et de détente à vivre une aventure singulière inspirée des œuvres du peintre belge James Ensor.

Un artventure relaxant et surréaliste

Dans ce second opus signé par le développeur Thomas Waterzooi, vous incarnez un squelette élégant fraîchement ressuscité, capable de voyager à travers les tableaux. Votre mission ? Explorer des œuvres déchirées, aider les personnages loufoques qui y vivent, et retrouver les objets disparus. Le tout dans une ambiance douce, remplie d’humour et de charme visuel.

Pensé pour être une expérience calme et accessible, le jeu propose :

5 mondes uniques à explorer

à explorer Un gameplay point & click détendu avec des indices pour ne jamais rester bloqué

détendu avec des pour ne jamais rester bloqué La possibilité de zoomer pour apprécier chaque détail

pour apprécier chaque détail Une ambiance sonore apaisante

Des illustrations à la main , directement issues de l’univers d’Ensor

, directement issues de l’univers d’Ensor Une aventure parfaite dès 12 ans

Que ce soit en mode portable pour une pause zen ou en version dockée sur grand écran, la version Switch promet une escapade artistique aussi réconfortante qu’étrange.

Un succès critique et public

Depuis sa sortie en février 2024, Please, Touch The Artwork 2 a reçu un accueil unanime :

Classé 13e jeu le mieux noté de 2024 sur Steam

sur Steam 7000+ avis utilisateurs « extrêmement positifs »

» Noté 87 % sur Metacritic (PC)

(PC) Récompensé aux Belgian Game Awards (« Best Applied Game ») et DEBUG Indie Game Awards (« Best Free Game »)

(« Best Applied Game ») et (« Best Free Game ») Classé parmi les 5 meilleurs jeux gratuits de 2024 sur Steam

La presse spécialisée ne tarit pas d’éloges :