Le studio Grindstone, en collaboration avec Bitmap Galaxy, annonce l’arrivée officielle de Preserve sur Nintendo Switch dès le 15 mai 2025. Déjà proposé en accès anticipé sur PC, ce jeu de construction axé sur la nature s’apprête à s’épanouir pleinement sur consoles, avec une version enrichie incluant quatre biomes distincts et bien plus encore.

Preserve propose une expérience zen, intelligente et écologique. Le principe ? Construire, étendre et équilibrer des écosystèmes vivants dans des biomes variés, en plaçant astucieusement plantes, animaux et éléments naturels pour favoriser une harmonie durable. Chaque décision du joueur a un impact sur l’équilibre global, invitant à la réflexion stratégique tout en s’émerveillant devant la beauté des paysages.

Caractéristiques principales

Expansion horizontale et verticale : contrairement à d’autres city-builders, vous pouvez empiler les éléments naturels pour créer des réseaux d’habitats interconnectés, ajoutant une dimension stratégique inédite.

Diversité des biomes : explorez des environnements aussi variés que les forêts alpines , les savannes africaines , ou encore les récifs coralliens caribéens , chacun apportant son lot de défis et d’espèces uniques.

Trois modes de jeu : Harmonie et Puzzle pour les amateurs de défis réfléchis, Créatif pour construire librement sans contraintes, Photo pour capturer et partager vos plus belles créations.

Merveilles naturelles : enrichissez vos paysages avec des merveilles comme les champs de lavande, les forêts de séquoias ou les sommets enneigés, grâce au système d’Upcycling de cartes, qui récompense votre progression avec de nouveaux éléments visuels.

Preserve sera disponible le 15 mai 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, ainsi que sur Steam (PC et Mac). Le prix est fixé à 12,49 €/$ sur Steam et 14,99 €/$ sur consoles. Les joueurs peuvent dès maintenant ajouter le jeu à leur liste de souhaits.

Preserve est un jeu de construction naturelle qui propose aux joueurs de bâtir un écosystème harmonieux. L’objectif consiste à créer et entretenir des biomes fertiles et diversifiés au sein desquels chaque composant coexiste en harmonie symbiotique. Devant mettre en œuvre réflexion stratégique et capacités d’équilibrage, les joueurs se voient conférer le pouvoir de placer une sélection variée de plantes et d’animaux de manière à former un environnement répondant à leurs préférences et aspirations.