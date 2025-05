Alors que Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars continue de rallier les fans de RPG rétro, Konami vient de publier la mise à jour 1.0.3 sur toutes les plateformes, y compris Nintendo Switch, ce 1er mai 2025 (ou 2 mai selon les régions). Un patch conséquent qui vient corriger de nombreux bugs, optimiser les performances, et introduire des fonctionnalités inédites de personnalisation, tout en renforçant la fidélité à l’expérience originale. Un patch d’autant plus important que la compilation reste attendue sur Nintendo Switch 2.

Corrections majeures communes aux deux jeux

Ce patch se concentre d’abord sur plusieurs problèmes techniques récurrents signalés par la communauté :

Correction de nombreuses erreurs de texte et d’incohérences de traduction.

Résolution d’un bug où les runes de soin dysfonctionnaient lorsqu’elles étaient utilisées hors combat avec des emplacements vides dans l’équipe.

Optimisation générale de la stabilité du jeu, réduisant le risque de crashs.

Suikoden I :

Correction du bug lors du combat contre le Zombie Dragon à Seika, qui provoquait un gel du jeu si un objet était lâché alors que l’inventaire était plein.

à Seika, qui provoquait un gel du jeu si un objet était lâché alors que l’inventaire était plein. Résolution d’un crash lorsqu’un ennemi esquivait une attaque en mode combat accéléré.

en mode combat accéléré. Ajustement de la description des attaques combinées , bien que leur fonctionnement en jeu reste inchangé.

, bien que leur fonctionnement en jeu reste inchangé. Réparation de plusieurs problèmes audio, notamment la musique qui jouait anormalement dans certaines zones (Maison de Mace, Château de Lake Toran…).

dans certaines zones (Maison de Mace, Château de Lake Toran…). Correction de bugs spécifiques liés au mini-jeu des cartes , au personnage de Kimberly (sur PC avec VSync) et à certaines animations de combat , comme le Double-Jab contre le Crystal Core.

, au personnage de (sur PC avec VSync) et à certaines , comme le contre le Crystal Core. Correction du bug où la mission de Kraze ne se déclenchait pas selon l’angle d’interaction – elle est désormais activée automatiquement lors du chargement d’une sauvegarde.

Suikoden II :

Correction du bug lié à la fonction « Arrange » du dépôt, qui rendait les objets invalides. Tout objet corrompu sera automatiquement réparé au chargement.

du dépôt, qui rendait les objets invalides. Tout objet corrompu sera automatiquement réparé au chargement. Résolution de bugs liés à l’interface, notamment pour les actions « Retrieve »/ »Strip » sur certains objets, ainsi qu’au mini-jeu de danse avec Karen , notamment sur PS5 et PC (touches désormais assignées et documentées).

, notamment sur (touches désormais assignées et documentées). Fix du comportement erratique des échelles , des sons de musique au QG, et d’erreurs dans certaines attaques spéciales (notamment avec Badeaux et les Millet Dumplings pendant le combat contre Luca ).

, des au QG, et d’erreurs dans certaines (notamment avec pendant le combat contre ). Ajustement du boost aléatoire des objets augmentant les stats , comme la Pierre de Puissance .

, comme la . Réparation du bug empêchant d’équiper correctement un objet récupéré depuis le dépôt.

Nouvelles options de confort : personnalisation bienvenue

La mise à jour 1.0.3 introduit un nouveau menu « Settings 2 » accessible depuis l’écran titre. Il permet de modifier plusieurs comportements du jeu selon vos préférences :