À un mois de sa sortie officielle, la Nintendo Switch 2 suscite enthousiasme et curiosité, tant du côté des joueurs que des créateurs de jeux. Si tous saluent l’arrivée d’une nouvelle console hybride, ils en profitent pour faire remonter leurs retours d’expérience et suggestions, notamment sur le Nintendo eShop, l’interface de distribution digitale, mais aussi sur la partie matérielle et technique du nouveau hardware.

Pour la plupart des studios indépendants comme pour les grands éditeurs, l’actuel eShop de la Switch fait office de gouffre où se mêlent titres de qualité et « shovelware », ces jeux produits à la chaîne pour capitaliser sur la boutique sans réel contrôle éditorial. Dave Oshry (New Blood) résume : « L’eShop a besoin d’être beaucoup amélioré », et Sam Barlow (Her Story, Immortality) renchérit : « Je veux un eShop robuste qui aide les indés à être visibles, avec une vraie logique de tarification ». Sur ce point, plusieurs proposent de s’inspirer de Steam : suggestions personnalisées, algorithmes de découverte, mises en avant thématiques et classements mieux ordonnés.

Chez Heart Machine, Myriame Lachapelle et Alx Preston n’y vont pas par quatre chemins : ils jugent le store « pathétique » et réclament le remplacement de l’application web actuelle par un client natif compilé, plus rapide à charger et à parcourir. Tyler Hutchinson va dans le même sens : « Un eShop réécrit en langage compilé et non en web app », insiste-t-il, pour gagner en fluidité. Joakim Sandberg (Iconoclasts) déplore une liste « lente et sans fin » et souhaite des fonctionnalités d’enrichissement du contenu : avis utilisateurs, recommandations selon les habitudes de jeu, ou encore sections mises à jour régulièrement par des éditeurs.

L’autre grand chantier concerne la réduction du contenu poubelle : comment faire remonter les vraies pépites sans noyer le joueur sous des centaines de sorties hebdomadaires ? Noah Allen (TetherGeist) espère une purge plus stricte ; Gregorios Kythreotis (Shedworks) parle même de « reset complet de l’écosystème du eShop » pour éviter la spirale de promotions douteuses et les soldes à outrance qui bradent tout et n’importe quoi.

Du côté du hardware, les doléances ne manquent pas. Si la Switch 1 a conquis le public grâce à son concept hybride, certains regrets persistent : processeur jugé trop faiblard, mémoire vive trop limitée, Joy-Con victime du fameux drift… John Romero (Romero Games) formule une liste simple : « Plus de RAM, CPU/GPU plus puissants et 1080p en mode portable ». Bennett Foddy (QWOP, Getting Over It) rêve quant à lui d’optimisations abolies : « Que la machine performe si bien qu’on n’ait plus à se préoccuper de l’optimisation ». La plupart saluent toutefois l’absence de décalage total avec l’écosystème actuel : une console itérative plutôt qu’une révolution, pour garder la compatibilité et la simplicité d’utilisation.

Plusieurs développeurs se sont également félicités de l’arrivée de fonctions inédites, telles que le système Game Chat intégré ou le support des souris via les Joy-Con, qui ouvrent de nouvelles perspectives pour les jeux de stratégie. Julian Gollop (XCOM) estime que le duo Switch 2 / souris pourrait être un « game changer » pour les titres tactiques.

Enfin, l’ADN Nintendo reste le critère numéro un : la magie de la marque, son exigence ludique et sa capacité à surprendre. Brenda Romero (Romero Games) attend impatiemment le line-up de lancement, persuadée que Nintendo fixera encore la barre du « meilleur jeu de l’année ». Xalavier Nelson Jr. (Strange Scaffold) rappelle qu’au-delà de la technique, beaucoup souhaitent simplement réussir à se procurer la console sans lutter contre les scalpers. Et John Buckley (Pocketpair) espère que la Switch 2 sera l’occasion de voir débarquer sur la console des titres indés d’exception, à l’image de Cadence of Hyrule.

