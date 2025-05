Sorti le 24 avril 2025 sur Nintendo Switch et PC, The Hundred Line: Last Defense Academy marque le retour de Kazutaka Kodaka, créateur de Danganronpa, avec un nouveau visual novel aux ambitions artistiques évidentes. Pourtant, derrière cette œuvre saluée par la critique, se cache une réalité bien plus sombre pour le studio Too Kyo Games : une situation financière précaire, qui menace directement l’avenir de la société.

Un développement chaotique et coûteux

Le projet The Hundred Line a traversé de nombreuses tempêtes : un développement étalé sur sept ans, une relance en milieu de production, et un accord avec un grand éditeur qui a finalement échoué. Pour mener le jeu à terme, le studio a été contraint de contracter un prêt, s’endettant lourdement dans le processus. Ce n’est que grâce à l’intervention du distributeur Aniplex que le jeu a pu voir le jour.

Mais comme l’a rappelé Kazutaka Kodaka sur son compte Bluesky, cette aide ne suffit pas à garantir un avenir serein :

« Si je pouvais rembourser mes dettes rapidement et obtenir suffisamment de fonds pour assurer le fonctionnement du studio, j’aimerais immédiatement commencer le travail sur de nouvelles localisations. Mais pour l’instant, nous sommes encore proches de la faillite. »

Des ventes incertaines malgré des retours positifs

Le jeu a pourtant reçu un accueil critique très favorable, avec une note de 85 sur Metacritic et un pic de 10 000 joueurs simultanés sur Steam, un score honorable pour un visual novel de niche. Cependant, The Hundred Line ne semble pas encore avoir atteint les objectifs de vente nécessaires pour assurer la survie de Too Kyo Games. Les chiffres de la version Switch ne sont pas encore connus, et le jeu n’est disponible ni sur PlayStation, ni sur Xbox, ce qui limite d’autant plus sa portée commerciale.

Actuellement, le jeu est proposé uniquement en anglais, chinois simplifié et chinois traditionnel. Une localisation en d’autres langues (dont le français) est envisagée, mais elle reste conditionnée à un redressement financier. Kodaka précise qu’il aimerait s’en occuper dès que possible, mais que cela dépendra des recettes générées dans les semaines à venir.

Dans un bel élan de solidarité, Guillaume Broche, fondateur de Sandfall Interactive et récemment salué pour la performance de Clair Obscur: Expedition 33, a appelé la communauté à soutenir le jeu de Kodaka. Ce dernier avait d’ailleurs félicité Broche pour le succès de son propre jeu, illustrant une belle entente entre créateurs indépendants.

« The Hundred Line est un titre réalisé avec amour par une équipe formidable », a déclaré Broche sur les réseaux sociaux.

Conscient que cette situation peut entacher le plaisir des joueurs, Kodaka a conclu avec une note bipolaire: