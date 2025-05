Le studio Bromio, à qui l’on doit le très remarqué Pato Box, est de retour avec un nouveau titre prometteur : Remnants of the Rift. Le jeu sortira sur Nintendo Switch le 29 mai 2025, comme confirmé par l’éditeur, et promet de faire vibrer les amateurs de tactique, d’action et de science-fiction stylisée.

Plongeant les joueurs dans un univers rétro-futuriste, Remnants of the Rift vous met dans la peau de Morgan, un mercenaire équipé de bretelles, capable de naviguer entre les dimensions. Sa mission : explorer The Bast, une faille étrange qui a fusionné son monde avec une réalité alternative, bouleversant à jamais l’ordre établi.

Le gameplay de Remnants of the Rift repose sur un mélange audacieux de stratégie au tour par tour et d’action en temps réel. Chaque affrontement se déroule en temps réel, mais le joueur peut mettre le jeu en pause à tout moment pour planifier ses mouvements, choisir ses attaques et adapter sa tactique. Cette combinaison permet un contrôle total de l’action tout en maintenant une intensité permanente.

Grâce à un système de mods et d’équipement personnalisable, il est possible d’adapter le style de jeu à chaque situation, en s’adaptant aux niveaux générés procéduralement et aux dangers évolutifs de The Bast. À chaque « plongée », l’environnement change, forçant à repenser ses stratégies à la volée.

Remnants of the Rift raconte l’histoire de Morgan, en quête de réponses après un événement tragique. À mesure qu’iel descend plus profondément dans la faille, iel rencontrera des factions rivales, des alliés imprévus et des ennemis toujours plus dangereux. Le scénario explore des thématiques de perte, de résilience et d’adaptation dans un monde en perpétuel changement.

Le titre se distingue aussi par son style visuel rétro-futuriste léché, combinant designs stylisés, interfaces soignées et animations dynamiques. Le tout est soutenu par une bande-son originale énergique, pensée pour accompagner les affrontements et renforcer l’immersion dans ce monde éclaté.