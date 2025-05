Red Hook Studios et Skybound Games ont annoncé aujourd’hui une nouvelle édition physique pour le RPG d’horreur gothique à succès Darkest Dungeon II. L’édition anniversaire de Darkest Dungeon II célèbre les deux années écoulées depuis la sortie de ce roguelike au tour par tour sur la route des damnés : Darkest Dungeon II : Anniversary Edition est remplie de bonus cauchemardesques qui accompagneront les joueurs dans leur voyage vers la rédemption. L’édition anniversaire est désormais disponible en précommande sur Amazon.com (Nintendo Switch, PlayStation) au prix de 99,99 $ et sera disponible dans le monde entier au quatrième trimestre 202

La Darkest Dungeon II : Anniversary Edition comprend une copie physique PlayStation 5 ou Nintendo Switch du populaire jeu de base, ainsi que des collectibles méticuleusement conçus et les bonus numériques suivants, pour approfondir la connexion des joueurs avec le monde de ruines et d’espoir fragile créé par Red Hook Studios :

Steelbook à collectionner : protégez votre voyage grâce à une boîte de jeu en acier ornée du Key Art de Darkest Dungeon II.

protégez votre voyage grâce à une boîte de jeu en acier ornée du Key Art de Darkest Dungeon II. Diorama pop-up d’une scène de combat en jeu : un hommage tangible aux affrontements brutaux du jeu au tour par tour.

un hommage tangible aux affrontements brutaux du jeu au tour par tour. Modèle de Diligence : recréez le vaisseau de votre pèlerinage désespéré.

recréez le vaisseau de votre pèlerinage désespéré. Jeu de cartes jouable : un jeu de cartes standard complet avec les personnages du jeu réimaginés pour chaque couleur.

un jeu de cartes standard complet avec les personnages du jeu réimaginés pour chaque couleur. Bandes originales : découvrez la Bande son d’un monde défait grâce aux codes pour accéder à plus de 20 morceaux envoûtants, dont la toute nouvelle OST de Kingdoms.

découvrez la Bande son d’un monde défait grâce aux codes pour accéder à plus de 20 morceaux envoûtants, dont la toute nouvelle OST de Kingdoms. Trois codes pour accéder aux DLC (Régions ESRB uniquement) : prolongez votre voyage avec tous les DLC sortis à ce jour, y compris The Binding Blade, The Inhuman Bondage, et The Infernal Supporter Pack

L’annonce de la Darkest Dungeon II : Anniversary Edition aux côtés du distributeur physique Skybound Games n’est qu’une partie de la célébration par Red Hook pour le deuxième anniversaire du jeu en mai. Le studio organisera également un stream anniversaire le 9 mai à Minuit FR sur Twitch, où les développeurs de Red Hook joueront la dernière mise à jour de Darkest Dungeon II, répondront aux questions de la communauté et jetteront un coup d’œil sur ce que l’avenir leur réserve !

Red Hook sortira également le deuxième module Kingdoms – Secrets of the Coven – sur consoles ce mois-ci pour célébrer l’anniversaire du jeu. La PlayStation sera la première à recevoir ce nouveau contenu dans une mise à jour prévue pour demain 7 mai, suivie de la Xbox et de la Nintendo Switch à la fin du mois de mai. Kingdoms est un nouveau mode de jeu gratuit qui introduit une structure fraîche et ré imaginée qui peut être appréciée comme une expérience parallèle au mode de jeu original Confessions. Kingdoms proposera trois modules d’aventure à thème, chacun avec une menace différente. Red Hook a récemment annoncé le 1er mai que le mode de jeu Kingdoms, ainsi que le DLC Inhuman Bondage, ont été lancés sur Nintendo Switch.