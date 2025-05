L’annonce de Elden Ring : Tarnished Edition lors du Nintendo Switch 2 Direct d’avril dernier a surpris de nombreux joueurs. Prévu pour 2025, ce portage du titre culte de FromSoftware ne se contentera pas de transposer le jeu sur une nouvelle console, mais introduira également du contenu inédit, révélé lors du FROMSOFTWARE GAMES EVENT Spring 2025, organisé à Tokyo le 6 mai.

Deux nouvelles classes inédites

L’une des annonces majeures est l’arrivée de deux nouvelles classes jouables : le Knight of Ides et le Heavy Knight. Si leurs statistiques exactes n’ont pas encore été détaillées, tout porte à croire que ces archétypes enrichiront les options de personnalisation dès le début de l’aventure, en particulier le Heavy Knight, qui devrait miser sur une solide défense et une présence imposante sur le champ de bataille. Il s’agit de la première véritable extension du panel de classes depuis la sortie initiale du jeu.

Autre nouveauté appréciable, Torrent, la monture spectrale indispensable pour explorer l’Entre-Terre, pourra désormais être personnalisé avec trois nouvelles apparences exclusives. Une touche esthétique bienvenue qui permet aux joueurs de mieux s’approprier leur compagnon d’aventure.

La Tarnished Edition proposera également quatre ensembles d’armures inédits, de nouvelles armes, ainsi que des techniques de combat supplémentaires. Ce contenu sera également accessible sur les autres plateformes via un futur DLC intitulé Tarnished Pack, qui s’apparente à une sorte d’édition numérique deluxe : un bonus sympathique, mais pas essentiel.

L’ombre de l’Erdtree toujours présente

Bonne nouvelle pour les fans, Tarnished Edition inclura directement l’extension Shadow of the Erdtree, encore inédite à ce jour. Un ajout majeur qui garantit aux joueurs sur Switch 2 une expérience complète et dense dès le lancement.

Avec plus de 30 millions d’exemplaires expédiés dans le monde, Elden Ring s’est imposé comme l’un des plus grands succès vidéoludiques de ces dernières années. Cette version enrichie pour Switch 2 semble bien partie pour prolonger cette réussite auprès d’un nouveau public.

Reste désormais à patienter jusqu’à la sortie précise, attendue courant 2025, pour découvrir si la magie opère aussi sur la prochaine console de Nintendo.