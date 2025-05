Alors que la Nintendo Switch 2 approche à grands pas, plusieurs studios commencent déjà à envisager des portages améliorés ou des mises à jour pour leurs jeux existants sur l’eShop. Parmi eux, FDG Entertainment, l’éditeur de Monster Boy and the Cursed Kingdom, semble prêt à donner un coup de neuf à son titre phare… si la demande des joueurs est au rendez-vous.

Une version 120 fps sur Switch 2 ? À vous de décider

Dans une publication récente sur les réseaux sociaux, FDG Entertainment s’est adressé directement aux joueurs potentiels de la Switch 2 pour leur poser une question simple : souhaiteriez-vous voir Monster Boy and the Cursed Kingdom tourner à 120 images par seconde sur cette future console ?

“Nous nous demandons s’il y aura suffisamment de joueurs Switch 2 qui voudront une mise à jour de #MonsterBoyGame en 120 fps. Il tourne déjà à un fluide 60 fps… Faites-nous part de vos retours via un like ou un commentaire !”

Bien que rien ne soit confirmé pour l’instant, l’éditeur sonde activement sa communauté pour mesurer l’intérêt. Il s’agit d’un appel à l’action pour les fans qui souhaiteraient profiter d’une fluidité doublée sur la prochaine console de Nintendo. À noter que cette mise à jour 120 fps est déjà disponible gratuitement sur Xbox Series X et PS5.

Sorti initialement en 2018, Monster Boy and the Cursed Kingdom est un jeu d’action/plateformes en 2D développé en collaboration avec Ryuichi Nishizawa, le créateur de la série Wonder Boy in Monster World. Il s’impose comme un hommage moderne aux classiques tout en ajoutant une direction artistique somptueuse, une animation dessinée à la main, une bande-son mémorable et un gameplay aussi exigeant que gratifiant.

À l’époque de sa sortie, nous l’avions qualifié de « véritable accomplissement » et récompensé d’un 9/10 :

“Ce n’est peut-être pas Wonder Boy de nom, mais c’est assurément merveilleux dans l’esprit. Une aventure old-school dans l’âme, exigeante, mais passionnante, à savourer sur 12 à 15 heures.”

La version actuelle du jeu sur Nintendo Switch affiche déjà un solide 60 fps, et pèse environ 5,7 Go, tout comme la potentielle version Switch 2. Monster Boy and the Cursed Kingdom est actuellement en promotion dans certaines régions, avec jusqu’à 75 % de réduction sur son prix habituel – une belle occasion de (re)découvrir ce petit bijou.

Wondering if there’ll be enough #NintendoSwitch2 players who’d want a #MonsterBoyGame Update with 120fps It does already run at smooth 60fps though. Send us your input via like/comments please pic.twitter.com/wk7BG7NwZz — FDG Entertainment (@FDG_Games) May 5, 2025

Et d’autres développeurs y pensent aussi

FDG Entertainment n’est pas seul à envisager l’exploitation des performances accrues de la Switch 2. Le studio Shin’en Multimedia, développeur du jeu de course futuriste Fast Fusion, a indiqué qu’un mode 120 fps n’est pas prévu au lancement, mais pourrait être ajouté ultérieurement via une mise à jour.