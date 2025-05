Nintendo a officiellement confirmé que la Nintendo Switch 2, qui sortira le 5 juin 2025, proposera uniquement deux thèmes système au lancement : un thème clair et un thème sombre. Ces deux options sont identiques à celles déjà disponibles sur la première Nintendo Switch.

Les utilisateurs pourront sélectionner leur thème préféré dans les paramètres système, mais pour le moment, aucune autre personnalisation n’est prévue. Cela signifie qu’il n’y aura ni thème coloré ni arrière-plan dynamique dès le départ.

Nintendo n’a pas encore précisé si d’autres thèmes viendront enrichir l’interface utilisateur à l’avenir. Les fans espèrent tout de même que la firme de Kyoto proposera avec le temps des options plus variées et moins « stériles », comme des thèmes inspirés de ses licences majeures (Zelda, Mario, Animal Crossing, etc.), voire une boutique dédiée comme sur la 3DS à l’époque.