Nintendo a récemment publié une nouvelle vidéo dans sa série « Creator’s Voice », cette fois consacrée à Naoki Hamaguchi de Square Enix, à l’occasion de la sortie prochaine de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur Nintendo Switch 2.

Dans cette vidéo, Hamaguchi ne se contente pas d’évoquer cet opus : il parle clairement de la « sortie de la série de remakes de Final Fantasy VII sur Switch 2 ». Autrement dit, non seulement Intergrade arrive sur la nouvelle console de Nintendo, mais Rebirth et le troisième volet encore non nommé devraient également suivre. Un discours limpide, loin du simple sous-entendu.

C’est un tournant notable pour la saga Final Fantasy, longtemps absente du catalogue principal de Nintendo depuis le passage sur PlayStation à l’époque de la PS1. Bien que plusieurs épisodes classiques aient été portés sur Switch, cette annonce marque un retour en force de la série principale sur une console Nintendo, et peut-être le début d’une collaboration encore plus renforcée entre Square Enix et Nintendo.

Dans la vidéo, Hamaguchi vante également les mérites de la Switch 2, notamment sa portabilité, la nouvelle fonction GameChat, ainsi que la facilité de développement, soulignant que les développeurs familiers de la première Switch s’adapteront sans difficulté. Il espère aussi que les joueurs découvriront ou redécouvriront Cloud et Sephiroth, en évoquant leur présence dans Super Smash Bros. Ultimate.

Aucune date de sortie n’a encore été communiquée pour Final Fantasy VII Remake Intergrade sur Switch 2, mais l’engagement affiché de Square Enix laisse espérer une arrivée rapide des prochains chapitres. Après les résultats commerciaux jugés décevants de Final Fantasy XVI et Rebirth, il semble clair que la stratégie d’exclusivité PlayStation ne suffit plus. La Switch 2 pourrait bien être la meilleure opportunité pour que Final Fantasy reconquière progressivement le cœur du public japonais, surtout après le four de Rebirth sur Ps5…