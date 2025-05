SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio annoncent aujourd’hui la liste des acteurs et actrices qui prêteront leur voix au très attendu Yakuza 0 Director’s Cut, prévu pour le 5 juin prochain sur Nintendo Switch™ 2. Les doublages anglais feront leur toute première apparition dans cette origin story saluée par la critique et le public : quelques noms déjà familiers des fans sont de la partie, notamment derrière les personnages de Kazuma Kiryu (Yong Yea), Goro Majima (Matt Mercer), Akira Nishikiyama (Kaiji Tang) et Osamu Kashiwagi (David Hayter).

Voici un aperçu des acteurs et actrices derrière les voix anglaises de Yakuza 0 Director’s Cut !

Kazuma Kiryu –Yong Yea / Topher Ngo (Chant)

Goro Majima – Matt Mercer

Akira Nishikiyama – Kaiji Tang / Greg Chun (Chant)

Makoto Makimura – Risa Mei

Osamu Kashiwagi – David Hayter

Jun Oda – Alejandro Saab

Tsukasa Sagawa – Andrew Kishino

Tetsu Tachibana – Howard Wang

Wen Hai Lee – Bill Millsap

Daisaku Kuze – Keston John

Hiroki Awano – Eliah Mountjoy

Homare Nishitani – Vic Chao

Keiji Shibusawa – Jon Ohye

Masaru Sera – Nobi Nakanishi

Billiken – Adam Gold

Sohei Dojima – Imari Williams

Takashi Nihara – Frank Todaro

Futoshi Shimano – Fred Tatasciore

Shintaro Kazama – Paul Nakauchi

SEGA et RGG Studio vous offrent également des vidéos exclusives présentant les acteurs de doublage en anglais de Kazuma Kiryu et Goro Majima :

Cerise sur le gâteau, une nouvelle bande-annonce est disponible. Le thème Bubble, composé par Shōnan no Kaze pour de Yakuza 0 Director’s Cut, y fait son apparition pour la toute première fois en Occident !

Yakuza 0 Director’s Cut est l’édition définitive de l’origin story de la série à succès de SEGA, à paraître sur Nintendo Switch™ 2. Combattez dans les ruelles interlopes de Tokyo et les bas fonds d’Osaka aux commandes du yakuza Kazuma Kiryu et du gérant de cabaret Goro Majima dans cette épopée criminelle intense qui voit se croiser les destins de personnages devenus légendaires. Cette Director’s Cut offre plus de 20 minutes de cinématiques inédites, en plus d’un mode Red Light Raid qui vous permet de faire équipe pour faire mordre la poussière à des hordes d’ennemis acharnés. Yakuza 0 Director’s Cut sortira le 5 juin 2025 sur Nintendo Switch™ 2. Ses précommandes sont ouvertes ici.